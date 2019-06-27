FİNANS

Schneider Electric, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

Gartner'ın hazırladığı listede 11. sırada yer alan şirket, Gartner'ın 2019 Tedarik Zinciri Yenilikçileri Ödülleri'nde "2019 Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri" ödülünü de kazandı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Gartner'ın "2019 Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde 11. sırada yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Gartner'ın "2019 Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde 11. sıraya yükseldi.

Şirket, aynı zamanda Gartner'ın 2019 Tedarik Zinciri Yenilikçileri Ödülleri’nde "2019 Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri" ödülünü kazandı. Ödül, endüstriyel üretim sektöründeki yenilikçi ve güçlü bir etki yaratan tedarik zinciri inisiyatiflerini onurlandırmak için veriliyor. Ödül sahipleri ise Arizona-Phoenix’te düzenlenen 2019 Gartner Tedarik Zinciri Yöneticileri Konferansı’nda duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" sıralamasında 11. sıraya yükselerek gösterdikleri başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarik zincirindeki dönüşüm çalışmalarımız güzel ilerliyor ve bu bizleri, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte Kişiye Özel, Sürdürülebilir ve Bağlantılı 4.0 Tedarik Zinciri Programı'nı uygulama anlamında daha da motive ediyor. Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri ödülünü, çalışanlarımızın tamamını kapsayan bu dijital dönüşümü destekleyen insan odaklı stratejimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Bu bizim için özellikle önemli. Çünkü tedarik zincirimizin merkezinde çalışanlarımız var."

Verilen bilgiye göre, 2018 itibarıyla Schneider'in 46 ülkedeki 200 üretim tesisi ve 98 dağıtım merkezinden oluşan global tedarik zinciri operasyonları, 86 bin kişilik geniş iş gücüyle 260 binden fazla referansı yönetti ve her gün 150 binden fazla sipariş hattını işletti.

Gartner tarafından "Tedarik Zinciri En İyi 25" duyurusunda verilen bilgilere göre, tedarik zinciri yöneticileri açısından olanaklarını artıran ve organizasyonlarını farklı bir yere taşıyan 3 önemli trend mevcut. Bunlar, "ölçekte kişiselleştirme", "ekosistemlerden faydalanma" ve "iş odaklı dijital stratejiler uygulama" olarak belirlendi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasketLojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket
Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'aUluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

Prof. Dr. Emre Alkin: Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4 (2)

Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.