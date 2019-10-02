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Schneider Electric Gebzeli sanayicileri "İnovasyon Tırı"nda ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Schneider Electric, sanayide dönüşüm için başlattığı İnovasyon Tırı ve seminer programı ile Gebze Organize Sanayi Bölgesinde endüstrinin liderleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, İnovasyon Yolda ekinlikleri kapsamında İnovasyon Tırı ve seminer programı ile küresel bilgi birikimini ve yeni nesil teknolojilerini Türkiye'de sanayinin gelişimine açmaya devam ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 5 şehirde, 5 organize sanayi bölgesinde sektör temsilcileri ile buluşacak olan İnovasyon Tırı'nın son durağı, Türkiye'nin güçlü üretimi üssü Gebze'ydi.

Etkinlik boyunca Schneider Electric İnovasyon Tır'ı Gebze ve çevresinden katılımcılara birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu.

Ayrıca gerçekleştirilen seminer programı ile Schneider Electric konuşmacıları uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar. Schneider Electric uzmanları, sektör temsilcilerinin endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarını şekillendirmelerine de destek oldu.

Şimdiye dek sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma olan etkinliğin ana gündeminde ise dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makina çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler yer aldı.

Böylece kişi başına düşen üretim miktarında lider OSB olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri başta olmak üzere katılımcılar, üretim alanında geleceği şekillendirecek teknolojilerle tanıştı.

Her geçen gün sanayiye yapılan yatırımın arttığı Gebze'de üretimin sürdürülebilir başarı ile büyümesi için Endüstri 4.0 alanında gelişim fırsatlarını Schneider Electric'in deneyimli uzmanları ile birlikte inceledi. Şirketin bu kapsamda endüstriyel nesnelerin internetinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak üzere geliştirdiği dijital hizmetleri yeni nesil üretim anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunun önemli bir parçası olarak enerji üretimi ve tüketiminin optimizasyonu büyük verinin işlenmesiyle çok daha kolay hale geliyor.

Açıklamada Schneider Electric İnovasyon Tırı'nın sonraki durakları şöyle sıralandı:

"3 Ekim-Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 7 Ekim-Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, 11 Ekim-Bursa Organize Sanayi Bölgesi."

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