İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, İnovasyon Yolda ekinlikleri kapsamında İnovasyon Tırı ve seminer programı ile küresel bilgi birikimini ve yeni nesil teknolojilerini Türkiye'de sanayinin gelişimine açmaya devam ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 5 şehirde, 5 organize sanayi bölgesinde sektör temsilcileri ile buluşacak olan İnovasyon Tırı'nın son durağı, Türkiye'nin güçlü üretimi üssü Gebze'ydi.

Etkinlik boyunca Schneider Electric İnovasyon Tır'ı Gebze ve çevresinden katılımcılara birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu.

Ayrıca gerçekleştirilen seminer programı ile Schneider Electric konuşmacıları uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar. Schneider Electric uzmanları, sektör temsilcilerinin endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarını şekillendirmelerine de destek oldu.

Şimdiye dek sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma olan etkinliğin ana gündeminde ise dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makina çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler yer aldı.