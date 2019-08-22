Schneider Electric, iklim değişikliğine dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerek öncü teknolojileri gerek toplumsal çalışmalarıyla enerjinin verimliliği ve sürdürülebilirliğine hizmet ediyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, "Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019" raporu ile önemi bir kez daha ortaya konan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda başta enerji şirketleri olmak üzere tüm iş dünyasını ve kamu organlarını harekete geçmeye davet ediyor.

İklim Haber ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından 29 ilde gerçekleştirilen anket sonuçları ile hazırlanan "Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019" raporu, Türkiye toplumunun iklim krizi konusunda endişeleri ve farkındalığına dair çarpıcı sonuçları ortaya koyuyor.

Ankete katılan 2 bin 745 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmaları sonucu elde edilen rapor, Türkiye'de vatandaşların iklim krizi, Türkiye üzerindeki etkileri, merkezi ve yerel yönetimlerin attığı adımlar ve benzeri konulardaki görüşleri, endişeleri ve enerji konusunda tercihlerini paylaşıyor.