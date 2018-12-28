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Schneider Electric ile Tüprag iş birliği 15 yıldır sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 17:37 | Son Güncelleme

Schneider Electric ürünleri, mühendislik servisleri ve yenilikçi çözümleri ile Tüprag, Türkiye'nin ve Avrupa'nın rezerv bakımından en büyük altın madenini verimli ve güvenli bir şekilde yönetiyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Tüprag Metal Madencilik iş birliğiyle Tüprag Kışladağ Altın Madeni'nde sektöre öncülük eden ilkleri hayata geçiriyor.

Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre, 2003 yılında başlayan Schneider Electric ve Tüprag iş birliğiyle, 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren, Türkiye'nin ve Avrupa'nın rezerv bakımından en büyük altın madeni Tüprag Kışladağ Altın Madeni'nde enerjinin verimli, güvenli ve etkin bir biçimde kullanılması için ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yılda yaklaşık 10 ton altın üretilen Tüprag Kışladağ Altın Madeni, büyük bir enerji gereksinimine sahip. Bu enerjinin en verimli ve doğru şekilde kullanılması için Tüprag, Schneider Electric'in yenilikçi sistemleri ve hizmetlerinden yararlanıyor.

Maden sahasındaki elektrik odalarının içerisinde bulunan ekipmanların yüzde 90'ı Schneider Electric ürünlerinden oluşuyor. Bunların başlıcaları, yüksek gerilim 36 kV sınıfında kullanılan SM6-36 hücreler, 6 bin 600 voltta kullanılan MCset yol vericiler, 400 voltta kullanılan Blockset ve Okken model motor yol vericileri, yumuşak yol vericiler ve kompanzasyon üniteleri. Aynı zamanda Schneider Electric saha süpervizörü, anında çözüm sunmak üzere tam zamanlı olarak Tüprag sahasında çalışıyor.

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- Yer değiştirebilir trafo istasyonu Türkiye'de bir ilk

Schneider Electric ve Tüprag ekipleri, yer değiştirebilir trafo istasyonu gibi Türkiye'de ilk olan pek çok özel projede de iş birliği yapıyor.

Tasarımı ve üretimi 3,5 ayda tamamlanan trafo istasyonu, açık ocak rezervindeki artış ve üretim maliyetini azaltmak amacıyla, açık ocak filosu bünyesine dahil edilen bir adet elektrikli ekskavatör ve iki adet elektrikli delici için tasarlandı. İki adet üretilen, yer değiştirebilir trafo istasyonları, 6 bin 600 voltta çalışan bu ekipmanları besleyebilecek bir altyapıya sahip ve uzaktan takip ve koruma sistemlerini taşıyor. Açık ocak büyüyebilir bir sistem olduğu için de trafo istasyonu hareket edebilir şekilde tasarlandı.

Dünyada henüz birkaç örneği olan yer değiştirebilir trafo istasyonları, FM Global standartları göz önünde bulundurularak ve arkflash analizleri yapılarak üç yıl önce devreye sokuldu ve sorunsuz hizmet sunmaya devam ediyor.

100'ü aşkın ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, Türkiye'deki bu çalışmasını küresel ölçekte örnek bir başarı hikayesi olarak paylaşıyor.

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