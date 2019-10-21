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Schneider Electric "İnovasyon Tır"ı İzmir'deydi

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Schneider Electric, 7 şehirde, 8 farklı etkinlik ile endüstride dijital dönüşümü güçlendirecek "İnovasyon Yolda" etkinliklerine İzmir'de devam etti

Schneider Electric'in "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tır"ı, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde Ege Bölgesindeki endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye’de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor. Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı 16-17 Ekim’de İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde Ege Bölgesindeki endüstri liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric, Ar-Ge ve üretim gücüyle ülke ihracatında ilk beşte yer alan İzmir’de, sanayide akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ilişkin teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

- Schneider Electric'ten yeni nesil çözümler

Açıklamaya göre, Son yıllarda sayıları hızla artan teknoloji şirketleri ile birlikte İzmir, endüstriyel üretimde yeni bir döneme giriyor. Uzun yıllara dayanan üretim ve ticaret gücünü bu sayede dijital çağa hazırlayan İzmir ve çevre illerdeki sanayi kuruluşları, akıllı teknolojilerle verimlilik, güvenilirlik ve karlılıklarını artırma ve sundukları değeri zenginleştirme potansiyeline sahip.

Bu kapsamda Schneider Electric, İzmir ve çevresinde, dijital dönüşümün üretim süreçlerinde üretkenliği ve karlılığı artırmanın yollarını paylaştı. Tesislerde gelişmiş izlemenin makine, varlık ve süreç performansını nasıl iyileştirdiğini gözler önüne seren şirket, dijital ekonomide başarılı olmanın anahtarı olan Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) tüm özelliklerinden yararlanabilmeyi sağlayan EcoStruxureTM çözümleri ile büyük ilgi topladı.

Schneider Electric'in makine sektörü için özel geliştirdiği "Ecostruxure Machine ", makinelere uzaktan bağlanarak arıza teşhisi ve onarım gibi uygulamalarla makinelerin durma sürelerini yüzde 50'lere kadar azaltıyor.

Schneider Electric’in IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure, üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği ve izlenebilirliği iyileştirmek için değer zincirinin her adımında dijital dönüşüm sağlıyor.

Böylece, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor ve tüm katmanlarda dijital dönüşüme hizmet ediyor.

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Ecostruxure Machine İzmir Tepekule Kongre Merkezi Schneider Electric

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