Schneider Electric "İnovasyon Tır"ı İzmir'deydi

Schneider Electric'in "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tır"ı, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde Ege Bölgesindeki endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye’de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor. Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı 16-17 Ekim’de İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde Ege Bölgesindeki endüstri liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric, Ar-Ge ve üretim gücüyle ülke ihracatında ilk beşte yer alan İzmir’de, sanayide akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ilişkin teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

- Schneider Electric'ten yeni nesil çözümler

Açıklamaya göre, Son yıllarda sayıları hızla artan teknoloji şirketleri ile birlikte İzmir, endüstriyel üretimde yeni bir döneme giriyor. Uzun yıllara dayanan üretim ve ticaret gücünü bu sayede dijital çağa hazırlayan İzmir ve çevre illerdeki sanayi kuruluşları, akıllı teknolojilerle verimlilik, güvenilirlik ve karlılıklarını artırma ve sundukları değeri zenginleştirme potansiyeline sahip.