Schneider Electric İnovasyon Tır'ı yolculuğuna başlıyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in, sanayicileri küresel çapta öncülük ettiği sanayideki dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırmak üzere hazırladığı İnovasyon Tır'ı, 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde uzmanlarla bir araya gelecek.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan şirket, küresel bilgi birikimi ve yeni nesil teknolojileri ile hazırladığı İnovasyon Tır'ı ile şehir şehir gezerek sanayideki dijital dönüşümü ve en son teknolojileri ziyaretçileriyle paylaşacak.

Türkiye'yi inovasyon yolculuğuna çıkaracak İnovasyon Tır'ı, ilk aşamada 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde ilgilileriyle bir araya gelecek.

Schneider Electric İnovasyon Tır'ını ziyaret eden uzmanlar birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimleme imkanına sahip olacak.

Ayrıca, düzenlenen seminerlerde alanında uzman konuşmacılar, sektör trendlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak. Böylece zorlu endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarında sanayi sektörü temsilcilerine destek sunacak.