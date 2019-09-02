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Schneider Electric İnovasyon Tır'ı yolculuğuna başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

Schneider Electric, Türkiye'de sanayicileri küresel çapta öncülük ettiği sanayideki dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırmak üzere özel bir etkinlik serisi başlatacak - Schneider Electric İnovasyon Tır'ı, 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde uzmanlarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in, sanayicileri küresel çapta öncülük ettiği sanayideki dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırmak üzere hazırladığı İnovasyon Tır'ı, 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde uzmanlarla bir araya gelecek.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan şirket, küresel bilgi birikimi ve yeni nesil teknolojileri ile hazırladığı İnovasyon Tır'ı ile şehir şehir gezerek sanayideki dijital dönüşümü ve en son teknolojileri ziyaretçileriyle paylaşacak.

Türkiye'yi inovasyon yolculuğuna çıkaracak İnovasyon Tır'ı, ilk aşamada 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde ilgilileriyle bir araya gelecek.

Schneider Electric İnovasyon Tır'ını ziyaret eden uzmanlar birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimleme imkanına sahip olacak.

Ayrıca, düzenlenen seminerlerde alanında uzman konuşmacılar, sektör trendlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak. Böylece zorlu endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarında sanayi sektörü temsilcilerine destek sunacak.

Sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma platformu olacak bu etkinliklerin ana gündemini dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makine çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler oluşturacak.

Schneider Electric İnovasyon Tır’ı, 10 Eylül'de İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 12 Eylül'de Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, 17 Eylül'de Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde, 7 Ekim'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, 9 Ekim'de Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde ve 11 Ekim'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Etkinliklerde ayrıca Schneider Electric'in IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure'ın son yenilikleri de tanıtılacak.

EcoStruxure; kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda nesnelerin interneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece bina, güç, veri merkezi, makine, tesis ve şebeke alanlarında endüstrinin tüm katmanlarında dijital dönüşüme hizmet ediyor.

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