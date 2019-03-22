Schneider Electric, Paris Maratonu’nda karbon emisyonunu sıfıra İndiriyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, 2019 Schneider Electric Paris Maratonu için katılımcılarını "Yeşil Koşucular" topluluğuna katılmaya davet ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanları ve müşterilerinin öncü katılımıyla kurulan bu toplulukla koşu aktivitelerinin çevreye duyarlı yapılması için bir dizi taahhütte bulunuyor.

Şirketin Yaşanabilir Şehirler vizyonuna bağlılığının bir parçası olarak Schneider Electric, ayrıca maratonla ilişkili kaçınılmaz karbondioksit emisyonlarını da telafi edecek bir planı uygulamaya koydu.

Böylece şirket, Yeşil Koşucular topluluğunun çevresel katkısını bir adım daha öteye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı Chris Leong, maratonun tüm dünyadan sporcuları birleştiren gücünü çevresel bir farkındalığa dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Marathon de Paris sponsoru olarak daha sürdürülebilir şehirler taahhüdümüzle ortak hareket eden çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra tüm sporcularla güçlü bir topluluk yaratmak istiyoruz. Binalara, endüstrilere ve evlere yönelik çözümlerimizle şehirleri daha yaşanır hale getiren bir şirket olarak bu vizyonumuzu maratona taşımaktan, koşucular ve ailelerinin de bu oluşuma katılımlarını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.