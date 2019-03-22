FİNANS

Schneider Electric, Paris Maratonu’nda karbon emisyonunu sıfıra İndiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı Chris Leong: - "Marathon de Paris sponsoru olarak daha sürdürülebilir şehirler taahhüdümüzle ortak hareket eden çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra tüm sporcularla güçlü bir topluluk yaratmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, 2019 Schneider Electric Paris Maratonu için katılımcılarını "Yeşil Koşucular" topluluğuna katılmaya davet ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanları ve müşterilerinin öncü katılımıyla kurulan bu toplulukla koşu aktivitelerinin çevreye duyarlı yapılması için bir dizi taahhütte bulunuyor.

Şirketin Yaşanabilir Şehirler vizyonuna bağlılığının bir parçası olarak Schneider Electric, ayrıca maratonla ilişkili kaçınılmaz karbondioksit emisyonlarını da telafi edecek bir planı uygulamaya koydu.

Böylece şirket, Yeşil Koşucular topluluğunun çevresel katkısını bir adım daha öteye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı Chris Leong, maratonun tüm dünyadan sporcuları birleştiren gücünü çevresel bir farkındalığa dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Marathon de Paris sponsoru olarak daha sürdürülebilir şehirler taahhüdümüzle ortak hareket eden çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra tüm sporcularla güçlü bir topluluk yaratmak istiyoruz. Binalara, endüstrilere ve evlere yönelik çözümlerimizle şehirleri daha yaşanır hale getiren bir şirket olarak bu vizyonumuzu maratona taşımaktan, koşucular ve ailelerinin de bu oluşuma katılımlarını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Schneider Electric bu çağrı ile daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru koşma vizyonunu tüm sporcularla paylaşıyor. Şirket, şehirleri daha yaşanabilir ve koşulabilir hale getirmek için katılımcıları Yeşil Koşucular topluluğuna dahil olmaya davet ediyor.

Schneider Electric için daha temiz ve daha yaşanabilir şehirler için harekete geçmek günlük iş yaşamının bir parçası. 2018’de Schneider Electric müşterisi, iş ortağı ve çalışanlarından tam 5 bin 900 kişi Yeşil Koşucular’a katılmıştı. Bu seneki Paris maratonuna da Schneider Electric’ten yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor. 60 farklı ülkeden gelen bu koşucular şirketin hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstleniyor.

-Schneider Electric Marathon de Paris’ten elde edilen gelirlerin ana yararlanıcısı Kenya olacak

Schneider Electric Marathon de Paris dünyada New York’tan sonraki en popüler maraton etkinliği. Bu yıl yaklaşık olarak 58 bin koşucunun yarışlara katılması ve koşucuların üçte birinden fazlasının Fransa’ya başka ülkelerden gelmesi bekleniyor.

Bu nedenle de etkinlikle ilişkili tüm karbondioksit emisyonlarının (26.000 ton) yüzde 93’ü hava yoluyla seyahatten gelecek. Fakat Schneider Electric, etkinliğin yüzde 100 karbon nötrlüğü elde etmesi için tüm emisyonlar telafi etmeyi taahhüt ediyor.

Bu amaçla Schneider Electric, Geçim Desteği Fonu’na yatırım yapacağını duyurdu. Bu şekilde şirket geçmişte Kenyalı maratoncuların Marathon de Paris’te gösterdikleri örnek performansları onurlandırmak istiyor.

Fon, Climate Pal ile ortak çalışılan Hifadhi projelerini genişletmek için kullanılacak. Hifadhi projesi ile Kenya’nın Doğu Embu Bölgesi’nde mutfak ocakları ve ağaç tohumları dağıtılıyor.

Bu sayede şirket, maratondan ilişkili emisyonları telafi edecek ve yüzde 100 karbon nötrlüğü sağlamış olacak.

Afrika’da köklü çalışmalara imza atan Schneider Electric, Enerjiye Erişim programının bir parçası olarak burada çeşitli sürdürülebilirlik inisiyatifleri geliştiriyor.

Şirket, sadece Kenya’da şimdiye dek 45 bin ilkokul öğrencisine enerji erişimi sağladı, Nairobi’deki Boy's Town Institute’ta genç elektrikçilerin eğitilmesi için Don Bosco ile ortaklık kurdu ve kullanıma hazır bir mikro şebeke çözümü olan Villaya Microgrid için montaj tesisi kurdu.

- Daha katılımcı ve daha sürdürülebilir

Schneider Electric çeşitliliğe ve katılımcılığa olan bağlılığını Marathon de Paris’te göstermeye devam ediyor. Kadınlar geçen yıl olduğu gibi yarışa erkeklerden 15 dakika daha erken başlayacak, böylece yarışı bitiren elit kadın ve erkek koşucular Fransa’da ve dünya çapındaki 189 ülkede canlı yayında aynı anda yayınlanabilecek.

Schneider Electric genç neslin katılımını artırmak için ayrıca işletme ve mühendislik öğrencilerine maratonda 150 ücretsiz yer hediye etti.

Ayrıca Schneider Electric çalışanları ve diğer gönüllüler tekerlekli sandalyeyle katılan yarışmacılara yardım edecek.

Şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için haftalık çağrılara katılan Yeşil Koşucular hazırlık süreleri boyunca çeşitlilik ve katılımcılık konularında ipuçları alacak.

Grup, 7 yıldır Schneider Electric Marathon de Paris’in resmi ortaklarından biri olarak etkinlikte rol alıyor. Karbondioksit emisyonlarını telafi etme hedefi ise 2016 yılında konuldu. İlk yıl yüzde 50 olan hedef, 2019’da yüzde 100’e yükseltildi.

İşte son trend! 'Ejderha kediler'İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısıSanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Albayrak duyurmuştu! Resmen yürülükte

Albayrak duyurmuştu! Resmen yürülükte

Mağazalardan 31 Mart yerel seçimlerine kadar tüm ürünlerde yüzde 30 indirim

Mağazalardan 31 Mart yerel seçimlerine kadar tüm ürünlerde yüzde 30 indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Dijital Dönemde Liderlik’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Dijital Dönemde Liderlik’ tartışıldı

Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı

Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldı

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.