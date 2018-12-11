FİNANS

Schneider Electric ürünlerine büyük ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na katılan Schneider Electric'in Masterpact MTZ, akıllı pano ve elektrik araç şarj istasyonu EvLink ürünleri büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, katıldığı A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'nda ürünleri ile beğeni topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörü buluşturan fuar, Ankara Congresium'da gerçekleşti. 100 firmanın katıldığı fuarda, 5 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Schneider Electric, stantta Masterpact MTZ ve akıllı pano ile beğeni topladı. Ayrıca, şirketin elektrik araç şarj istasyonu EvLink de büyük ilgi gördü.

Açık tip devre kesiciler, çalışma süresinin ve enerji veriminin artırılması için geliştirilen Masterpact MTZ, aşırı yük, kısa devre ve ekipman kaynaklı toprak hatalarından ötürü oluşan hasarlardan elektriksel altyapı sistemini korumak üzere tasarlanmış kapsamlı bir açık tip devre kesici serisi olarak hizmet veriyor.

En son dijital teknolojileri bünyesinde toplayan Masterpact MTZ, ölçeklenebilirlik, dayanıklılık ve bağlanabilirliği bir araya getiriyor. İleri düzey dijital teknoloji ve Micrologic X açtırma ünitesi ile donatılan Masterpact MTZ, güvenlik ve enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlıyor.

Masterpact MTZ devre kesiciler, akıllı modüller aracılığıyla akıllı bağlantılar, uzaktan izleme ve kolay özelleştirme gibi seçeneklerle kullanım alanlarını genişletiyor.

Masterpact MTZ, Schneider Electric’in EcoStruxure Power platformuyla da sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlayabiliyor. Bu da ürünü güvenlik, üst düzeyde kullanılabilir ve enerji açısından verimli elektrik dağıtım sistemlerinin bir parçası yapıyor.

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Schneider Electric

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