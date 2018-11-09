Schneider Electric Üst Yöneticisi Tricoire BM'ye atandı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu'na atandı.

Schneider Electric'den yapılan açıklamaya göre, Tricoire'ın ataması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gerçekleştirildi.

Bunun için de insan hakları, emek, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarında on kriter belirlendi. Şirketlerin bu kriterleri yerine getirmesi bekleniyor.

Tricoire, aynı zamanda Fransa Küresel İlkeler Sözleşmesi Başkanlığı'nı üstlendi.

"Küresel İlkeler Sözleşmesi Başkanı olduktan 4 yıl, Schneider Electric'in bu ağa katılımından 16 yıl sonra Yönetim Kuruluna katılarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin gelişimine katkıda bulunuyor olmaktan heyecan duyuyorum. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik organizasyonu olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, 10 İlke ve 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi aracılığıyla şirketlerin insan ve emek hakları, cinsiyet eşitliği, çevrenin korunması ve etik iş uygulamaları alanlarında ilerleme kaydetmesini sağlayan mükemmel bir organizasyondur."

