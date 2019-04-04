FİNANS

Schneider Electric, yeni APC NetBotz İzleme ve Yönetim Sistemi'ni tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

APC NetBotz, video klip yakalama ve yaka kartı erişim kontrolünün birleşimini kullanıcılarına sunuyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, IT ortamlarına gelişmiş izleme, yönetim ve kontrol imkanı getiren yeni APC NetBotz İzleme ve Yönetim Sistemi'ni tanıttı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni NetBotz cihazı serisinde NetBotzRack Monitor 750 ve NetBotz Camera Pod 165 bulunuyor.

NetBotz 750, veri merkezi ve IT ortamının izlenmesinde 20 yıllık deneyimin ürünü. NetBotz 750, kullanıcılarına, IT aksama sürelerine karşı ilk savunma hattı olarak güçlü bir yeni yazılım platformu ve basitleştirilmiş sensör yönetimi sunuyor.

NetBotz 750 ile yüksek ısı ve nem, su sızıntısı, duman ve yangın gibi edge veri merkezlerine yönelik fiziksel ve çevresel tehditler artık çok daha kolay yönetiliyor. Ayrıca, fiziksel altyapıya erişimi olan kişilerin hırsızlık ve kaza sonucu hatalarıyla başa çıkmak için gereken görünürlük ve izlem IT uzmanlarının elinin altında. EcoStruxure Ready cihazı olarak, birden fazla NetBotz izleme ünitesinden gelen uyarılar ve sensör verileri, bulut tabanlı DCIM platformu EcoStruxure IT üzerinden merkezi olarak yönetilebiliyor.

- "Yeni nesil NetBotz, bu son derece özel ortamları korumaya hazır bir çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kabin Sistemleri ve NetBotz Başkan Yardımcısı Ron Catanzaro, geliştirilen yeni nesil APC NetBotz'e ilişkin şunları kaydetti:

"IT ekipmanları son yıllarda o kadar esnek hale geldi ki insanlar bazen ortamın ne kadar önemli olduğunu unutuyorlar. Günümüzde edge ağların çoğalmasıyla IT sık sık yüksek yaya trafiğine ve öngörülemeyen çevresel koşullara sahip atipik bilgi işlem merkezlerinde konuşlandırılıyor. Bu nedenle algılama, gözetim ve erişim kontrolü sağlamak kritik önem taşıyor. Yeni nesil NetBotz, bu son derece özel ortamları korumaya hazır bir çözüm."

- Zamansız kazalara zamanında müdahale

Infonetics Research’e göre, kurumlar, kesintiler yüzünden yılda 100 milyon dolar kaybediyor. Özellikle kaçaklar, yüksek sıcaklıklar ve nem gibi yaygın çevresel riskler bir yılda tüm veri merkezi kesintilerinin yüzde 11'ini oluşturuyor.

Schneider Electric, bu ihtiyaca yanıt sunmak üzere yeni nesil NetBotz 750’yi geliştirdi. Mevcut NetBotz ürün grubunun sınıfının en iyisi güvenlik ve çevre izleme kapasitesi üzerine kurulu, yeni nesil ürün serisinin özellikleri ise şu şekilde sıralandı:

"Yalnızca tek bir IP adresi gerektiren entegre gözetim, algılama ve yaka kartı erişim kontrolü yönetimi basitleştiriyor ve kurulumu hızlandırıyor. Yeni yüksek çözünürlüklü, düşük ışıklı kameralar, benzersiz uç veri merkezi tehditlerini azaltmak için gereken gelişmiş görünürlük sağlıyor. ‘Hareket algılandı’ veya ‘Kapı açıldı’ gibi uyarılara dayalı video klip çekme özelliği, gözetim çekimlerini yönetmedeki karmaşıklığı azaltıyor. Yaka kartı ile kabin erişimi kontrolü ve klip yakalama kombinasyonu ile kurumların çeşitli veri standartları kuruluşları ile uyumlarını korumalarına yardımcı olan güçlü bir denetim kaydı sağlıyor. Kablosuz sensörler için yerel destek kurulumunu hızlandırıyor. Bu da tipik olarak çevre izleme için gereken sabit kablolama altyapısını ortadan kaldırıyor."

NetBotzRack Monitor 750 ve Camera Pod 165’in artık kullanıma hazır olduğunu duyuran Schneider Electric, Ekim 2016'da piyasaya çıkarılan NetBotz 250’nin ise giriş seviyesi çevre izleme çözümü olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildiBebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.