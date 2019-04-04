Schneider Electric, yeni APC NetBotz İzleme ve Yönetim Sistemi'ni tanıttı

NetBotz 750 ile yüksek ısı ve nem, su sızıntısı, duman ve yangın gibi edge veri merkezlerine yönelik fiziksel ve çevresel tehditler artık çok daha kolay yönetiliyor. Ayrıca, fiziksel altyapıya erişimi olan kişilerin hırsızlık ve kaza sonucu hatalarıyla başa çıkmak için gereken görünürlük ve izlem IT uzmanlarının elinin altında. EcoStruxure Ready cihazı olarak, birden fazla NetBotz izleme ünitesinden gelen uyarılar ve sensör verileri, bulut tabanlı DCIM platformu EcoStruxure IT üzerinden merkezi olarak yönetilebiliyor.

NetBotz 750, veri merkezi ve IT ortamının izlenmesinde 20 yıllık deneyimin ürünü. NetBotz 750, kullanıcılarına, IT aksama sürelerine karşı ilk savunma hattı olarak güçlü bir yeni yazılım platformu ve basitleştirilmiş sensör yönetimi sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni NetBotz cihazı serisinde NetBotzRack Monitor 750 ve NetBotz Camera Pod 165 bulunuyor.

- "Yeni nesil NetBotz, bu son derece özel ortamları korumaya hazır bir çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kabin Sistemleri ve NetBotz Başkan Yardımcısı Ron Catanzaro, geliştirilen yeni nesil APC NetBotz'e ilişkin şunları kaydetti:

"IT ekipmanları son yıllarda o kadar esnek hale geldi ki insanlar bazen ortamın ne kadar önemli olduğunu unutuyorlar. Günümüzde edge ağların çoğalmasıyla IT sık sık yüksek yaya trafiğine ve öngörülemeyen çevresel koşullara sahip atipik bilgi işlem merkezlerinde konuşlandırılıyor. Bu nedenle algılama, gözetim ve erişim kontrolü sağlamak kritik önem taşıyor. Yeni nesil NetBotz, bu son derece özel ortamları korumaya hazır bir çözüm."

- Zamansız kazalara zamanında müdahale

Infonetics Research’e göre, kurumlar, kesintiler yüzünden yılda 100 milyon dolar kaybediyor. Özellikle kaçaklar, yüksek sıcaklıklar ve nem gibi yaygın çevresel riskler bir yılda tüm veri merkezi kesintilerinin yüzde 11'ini oluşturuyor.

Schneider Electric, bu ihtiyaca yanıt sunmak üzere yeni nesil NetBotz 750’yi geliştirdi. Mevcut NetBotz ürün grubunun sınıfının en iyisi güvenlik ve çevre izleme kapasitesi üzerine kurulu, yeni nesil ürün serisinin özellikleri ise şu şekilde sıralandı: