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Schneider Electric'in "Innovation Days: Alliance 2019" etkinliği Paris'te düzenledi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Etkinlikte, EcoStruxure başta olmak üzere Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve dijitalleşmede oyunun kurallarını değiştirecek teknolojiler ve uygulamalar paylaşıldı - 47 ülkeden iş ortaklarının yer aldığı buluşmada düzenlenen ödül töreninde, şirketin Türkiye'deki iş ortaklarından Botek Otomasyon, "Yılın Endüstriyel Otomasyon Bayisi" ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, her yıl düzenlediği küresel endüstriyel otomasyon iş ortakları konferansı "Innovation Days: Alliance 2019"u Paris'te gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşümde birlikte çözüm yaratmanın konuşulduğu konferansta, dünya çapında 47 ülkeden 600'ün üzerinde iş ortağı, Schneider Electric'in dijital çözüm ve ürünleri hakkında bilgi sahibi olma şansı yakaladı. Etkinliğe Türkiye'den de öncü firmalar katılım gösterdi.

"Innovation Days: Alliance 2019"da şirketlerin, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve dijitalleşme gündemi kapsamında rekabet avantajı kazanmalarına yönelik strateji ve çözümler paylaşıldı. Dijital ekonomi hakkında uzman görüşlerinin de aktarıldığı etkinlikte yeni nesil teknolojiler ve inovasyon ön planda yer aldı. Etkinliğin ilk günü IIoT odaklı bir eğitime ayrılırken, diğer iki günde oyunun kurallarını değiştirecek bilgiler paylaşıldı. Böylece katılımcılar, bir yandan endüstrideki son teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgi alırken, bir yandan da Schneider Electric uzmanları ve dünya çapında teknoloji üreticileri ve sağlayıcıları ile iş birliklerini güçlendirme fırsatları yakaladı.

- Yılın en başarılı çalışmaları belirlendi

Yılın en başarılı çalışmalarının da belirlendiği etkinlikte, iş ortakları 6 dalda ödüllendirildi. Küresel çapta yapılan değerlendirmede Türkiye'den Botek Otomasyon "Yılın Endüstriyel Otomasyon Bayisi" ödülünü kazandı.

Schneider Electric'in dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dönüşümüne yön veren platformu EcoStruxure, "Innovation Days: Alliance 2019"a damgasını vurdu. Bu mimarinin gelişmiş özellikleri ile sunduğu yeni nesil çözümler katılımcılarla paylaşıldı.

Şirketin dijital dönüşüme yönelik tüm ürün ve çözümlerinin buluştuğu bir platform olan EcoStruxure, enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya getirerek üretimin güvenli, verimli, güvenilir, bağlı ve sürdürülebilir olmasını garanti altına alıyor.

Herhangi bir tesiste bulunan bağlanabilir cihazlardan başlayarak üst seviye uygulama-analiz ve servis yazılımlarına kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sunuyor. Böylece EcoStruxure platformu, üretim bölümünden yönetim katına kadar işletmelerdeki her seviye arasında bağlantı kurulmasını, sensörlerden buluta kadar kritik verilerin toplanmasını, verilerin anlamlı içerikler oluşturacak şekilde analiz edilmesini ve bu döngüyü gerçek zamanlı bilgiyle tamamlayarak eyleme geçilmesini sağlıyor. Bu sayede EcoStruxure, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarıyor, sistem ve makinelerin performansını optimize ediyor. Operasyonların akıllı, verimli ve karlı olmasını sağlıyor. Endüstriyel son kullanıcılarda ve makine üreticileri için iş modellerinde dönüşüm yaratan EcoStruxure mimarisi, tesis ve makinelerin tüm yaşam döngüsünde verimlilik sağlıyor.

Ayrıca Schneider Electric, teknolojisi, IIoT uzmanlığı ve dijital çözümleri ile firmaların endüstride dijital dönüşüm süreçlerine uzman kadrosu ile destek veriyor. Endüstriyel tesis ve makinelerin Endüstri 4.0 uyumlu hale gelmesi için gerekli adımların belirlenmesi yönünde firmalar ile beraber yol haritası belirleyip detaylı bir teknik ve finansal bir rapor sunuyor. Ardından yine uzman ekibi ile beraber raporda belirtilen uygulamaları EcoStruxure çözümleri ışığında hayata geçiriyor. Bu hizmet ile endüstriyel süreçlerin dijitalleşmesi konusunda yol almak isteyen firmalara güç ve rekabet avantajı sağlıyor.

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