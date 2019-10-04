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Schneider Electric'in "İnovasyon Tırı" Ankara'da

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

8 şehirde, 9 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır’ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler, akademisyenler ve profesyonellere geleceğin dijital çözümlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Ankara’da düzenlediği İnovasyon Tır’ı ve seminer programı ile tesis ve binalarda enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkaracak ve dijital dönüşümü hızlandıracak çözümleri paylaştı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de enerji verimliliği ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor.

Bu kapsamda 8 şehirde, 9 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler, akademisyenler ve profesyonellere geleceğin dijital çözümlerini tanıttı.

Ardından, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen İnovasyon Tır'ı gezisi ve seminer programı ile enerji verimliliği ve tesis ve binaların dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutacak teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

Buluşmalarda Schneider Electric İnovasyon Tır’ı birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu. Gerçekleştirilen seminer programında ise Schneider Electric konuşmacıları uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar.

Schneider Electric uzmanları, sektör temsilcilerinin yüksek enerji verimliliği ile işleyen dijital tesisler ve binalar için yeni yol haritaları hazırlamalarına da destek oldular.

Şimdiye dek sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma olan Schneider Electric İnovasyon Tır'ı ve seminer programının ana gündeminde binalarda enerji verimliliği, siber güvenlik ve Endüstriyel Tesislerde UPS Verimliliği, Soğutma ve Sınır Bilişim ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler yer aldı. Bu kapsamda şirketin dijital IT ve enerji verimliliği çözümleri ilgi topladı.

Schneider Electric enerjinin akıllı ve verimli kullanımını yaygınlaştırmak üzere enerji ve altyapı, endüstri, bina, konut ve veri merkezi pazarlarına enerji verimliliği ve yönetimi çözümleri sunuyor. Bu kapsamda şirket, etkinlikler süresince, trafolardan başlayarak son kullanım noktasına kadar enerjinin her aşamada güvenli ve verimli bir şekilde iletilmesi, izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan yenilikçi ürün ve sistemlerini tanıttı. Katılımcılar bu teknolojilerle aynı işin yüzde 30’a varan oranlarda daha az enerji kullanılarak yapılmasını sağlayan teknolojik çözümlerle tanıştı.

Öte yandan, akıllı şebeke çalışmalarının masaya yatırıldığı etkinliklerde verimli, esnek ve güvenli operasyonlar için eksiksiz bir yapılanma planı ve ürünler paylaşıldı. Schneider Electric’in Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi sıfatıyla sunduğu enerji yönetim danışmanlığı hizmetleri de katılımcılardan ilgi gördü.

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