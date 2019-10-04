İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Ankara’da düzenlediği İnovasyon Tır’ı ve seminer programı ile tesis ve binalarda enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkaracak ve dijital dönüşümü hızlandıracak çözümleri paylaştı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de enerji verimliliği ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor.

Bu kapsamda 8 şehirde, 9 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler, akademisyenler ve profesyonellere geleceğin dijital çözümlerini tanıttı.

Ardından, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen İnovasyon Tır'ı gezisi ve seminer programı ile enerji verimliliği ve tesis ve binaların dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutacak teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

Buluşmalarda Schneider Electric İnovasyon Tır’ı birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu. Gerçekleştirilen seminer programında ise Schneider Electric konuşmacıları uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar.