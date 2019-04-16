FİNANS

Schneider Electric'in kadınların güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Schneider Electric, şirket içi öncü çalışmaları ve dünyanın farklı bölgelerinde uyguladığı programlarıyla kadınların güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor - Eşit ücret sağlamak için bir öz kaynak inceleme süreci uygulayan şirketin, ücret eşitliği ilkesi, 2018'de çalışanlarının yüzde 92'sini kapsıyordu. 2019 yılı sonunda bu oranın yüzde 95'e ulaşması amaçlanıyor - Çalışanların, özel hayatlarıyla iş hayatlarını dengeleyebilmeleri için doğum, hasta bakımı ve ölüm izninden tam ücretli olarak faydalanmaları sağlanıyor. Şirket, 2020 yılına dek çalışanlarının yüzde 100'üne bu imkanları sunmayı amaçlıyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, şirket içi öncü çalışmaları ve dünyanın farklı bölgelerinde uyguladığı programlarıyla kadınların güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyor. Şirketin cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik politikaları uluslararası kurumlar tarafından ödüllere layık bulunurken, dezavantajlı gruplara sunduğu destek programları sosyal dönüşüm yaratmayı sürdürüyor.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, kadınları güçlendirme, çeşitlilik ve katılım çalışmalarıyla iş dünyasına liderlik etmeye devam ederken, iş önceliklerini de Birleşmiş Milletler (BM) 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefi gibi ortak standartlara göre düzenliyor.

HeForShe platformunda da yer alan şirket, son olarak faaliyet gösterdiği 100'ü aşkın ülkede ülke başkanlarının tamamının BM Kadını Güçlendirme İlkeleri'ni (WEP İlkeleri) kabul ettiğini duyurarak eşitlik ve katılım hedefleri kapsamında gösterdiği ilerlemeyi kanıtladı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet Farkı raporunda, Schneider Electric'in hizmet verdiği endüstri sektörlerinde, iş yerindeki genel toplumsal cinsiyet farkının mevcut hızda kapanmasının 100 yıldan daha uzun süreceği öngörülüyor.

Bu süreci hızlandırmak adına Schneider Electric, enerji ve otomasyonun kesişim noktası olan iş alanını kadın profesyoneller için daha cazip bir çalışma alanına dönüştürüyor.

Bu sayede 15 yıl önce Schneider Electric'te kadınlar en üst düzey 1000 liderin sadece yüzde 3'ünü temsil ederken, bugün şirketin yönetim kurulu üyelerinin yüzde 46'sı kadın profesyonellerden oluşuyor ve dünya liderleri ekibi arasında kadınların oranı yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Schneider Electric, 2020 yılına kadar bu oranın en az yüzde 30 olmasını hedefliyor.

HeForShe platformu bünyesindeki taahhütlerinin bir parçası olarak, eşit ücret sağlamak için bir öz kaynak inceleme süreci uygulayan şirketin, ücret eşitliği ilkesi, 2018'de çalışanlarının yüzde 92'sini kapsıyordu. 2019 yılı sonunda bu oranın yüzde 95'e ulaşması amaçlanıyor.

Aynı zamanda Global Aile İzin Politikası ve Esnek Çalışma ilkelerini uygulamaya geçirerek tüm çalışanların, özel hayatlarıyla iş hayatlarını dengeleyebilmeleri için doğum, hasta bakımı ve ölüm izninden tam ücretli olarak faydalanmaları sağlanıyor. Şirket, 2020 yılına dek çalışanlarının yüzde yüzüne bu imkanları sunmayı amaçlıyor.

Bu çalışmalarına paralel olarak Schneider Electric, çalışanları için ön yargılar hakkında farkındalık yaratan ve nasıl daha kapsayıcı liderler, ekip üyeleri ve iş arkadaşları olabilecekleri konusunda eğiten şirket içi gizli ön yargı öğrenme programları sunuyor.

Schneider Electric'in cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği teşvik etme konusundaki bu çalışmaları başarısını, Equileap, Bloomberg ve Catalyst tarafından sunulan ödüllerle kanıtladı.

Her yerde, herkese eşit fırsatlar ve enerji erişimi sağlamayı hedefleyen Schneider Electric, Enerji Erişimi programının bir parçası olarak birçok ülkede elektrik ve enerji yönetimi konusunda kadınlara eğitimler sunuyor.

Şirket ayrıca, mesleki beceri ve iş fırsatları sunma çalışmalarının yanı sıra kadınların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler de gerçekleştiriyor.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Sektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttıSektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttı
Perakende satış hacmi Şubat’ta yıllık bazda yüzde 4.9 azaldıPerakende satış hacmi Şubat’ta yıllık bazda yüzde 4.9 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Onu bulmak için yarışıyorlar! Bulanı zengin ediyor

Onu bulmak için yarışıyorlar! Bulanı zengin ediyor

Bugünden itibaren ücretli oldu

Bugünden itibaren ücretli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BKM: Kartlı ödemeler Mart ayında 78.3 milyar liraya yükseldi

BKM: Kartlı ödemeler Mart ayında 78.3 milyar liraya yükseldi

Sektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttı

Perakende satış hacmi Şubat’ta yıllık bazda yüzde 4.9 azaldı

Perakende satış hacmi Şubat’ta yıllık bazda yüzde 4.9 azaldı

Carrefoursa, Kocaeli'de yeni marketini açtı

Carrefoursa, Kocaeli'de yeni marketini açtı

Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 5.1 azaldı (2)

Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 5.1 azaldı (2)

Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü (2)

Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.