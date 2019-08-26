İSTANBUL(AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde etkinlik gösteren Schneider Electric, küresel bilgi birikimi ve yeni nesil teknolojileri ile hazırladığı inovasyon tırı ile şehir şehir gezerek sanayideki dijital dönüşümü ve en son teknolojileri paylaşacak.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi inovasyon yolculuğuna çıkaracak olan bu etkinlik serisi ilk aşamada 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde gerçekleşecek. Schneider Electric inovasyon tırını ziyaret eden uzmanlar birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimleme imkanına sahip olacak. Ayrıca düzenlenen seminerlerde alanında uzman Schneider Electric konuşmacıları sektör trendlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak. Böylece zorlu endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarında sanayi sektörü temsilcilerine destek sunacak.

Bu alanda sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma platformu olacak bu etkinliklerin ana gündemini dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makina çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler oluşturacak.