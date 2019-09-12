FİNANS

Scuderia Ferrari’nin 90. yılı kutlandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ferrari, Milano’nun ünlü meydanı “Piazza del Duomo”da büyük bir buluşma gerçekleştirdi -“Ferrari’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği” isimli etkinlik kapsamında, markanın tarihe damga vuran modelleri sergilenirken, Scuderia Ferrari’nin efsane isimleri de podyumdaki yerlerini aldılar

İSTANBUL(AA) - Ferrari; “Ferrari’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği” (Ferrari 90 Years of Emotion) etkinliği kapsamında Milano’nun ünlü meydanı “Piazza del Duomo”da hayranları ile buluştu.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, ACI (İtalya Otomobil Kulübü) tarafından düzenlenen etkinliğe, motor sporlarında yarışan efsane Ferrari pilotları ile günümüzde aktif yarışan Sebastian Vettel ve Charles Leclerc de katılırken geçmişten günümüze Ferrari’nin efsane yarış ve yol otomobilleri kentte sergilendi. Etkinlikte ayrıca 90. İtalya Grand Prix’i ve 2024 yılına kadar Monza için uzatılan yeni F1 sözleşmesi ile Scuderia Ferrari’nin 90. yıl dönümü de coşkuyla kutlandı.

- Tüm yönetici ve pilotlar bir aradaydı

Renkli anlara sahne olan etkinliğe, yolu Ferrari ile kesişen pek çok önemli isim katıldı. Scuderia Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Monza’da gerçekleşen İtalya Grand Prix’inin galibi Charles Leclerc’in haricinde, Ferrari Sürüş Akademisi’nin genç yeteneklerinden Giuliano Alesi, Callum Ilott, Mick Schumacher, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman ve Enzo Fittipaldi katıldı. Ayrıca Ferrari ile 1982’de Monza'da adını duyuran Mario Andretti, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger, Rene Arnoux, Eddie Irvine, Luca Badoer, Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi ve Felipe Massa gibi çok sayıda pilot da etkinlikte yer aldı. Ferrari severler tarafından adeta kırmızıya boyanan Duomo Meydanı’ndaki görkemli etkinliğin diğer katılımcıları arasında; ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, Ferrari Başkan Yardımcısı Piero Ferrari, Ferrari CEO’su Louis Camilleri de hazır bulundu. FIA Başkanı Jean Todt ve İtalya Grand Prix’i organizatörlerinden AC Milano ve SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport) adına ise Geronimo La Russa ve Giuseppe Redaelli sahnedeki yerini aldı. Etkinliğe ayrıca Ferrari ve eski Fiat S.p.A. Başkanı Luca di Montezemolo, geçmiş Ferrari F1 Takım Direktörü Cesare Fiorio, Scuderia Ferrari Takım Patronu Maurizio Arrivabene de katıldı. Günümüzde Lamborghini CEO’su olarak görev yapan Stefano Domenicali ve Enzo Ferrari tarafından işe alınan mekanikerler de tüm bu isimlerle beraber sahnedeki yerlerini aldılar.

- Efsane otomobiller sergilendi

Piazza del Duomo'da, Chris Amon’un yarıştığı 1967 312 F1, Clay Regazzoni'nin yarıştığı 312 B3/74, Gilles Villeneuve’ün yarıştığı 126 CK, 1981 yılında Formula 1’de yarış kazanan ilk turbo beslemeli Ferrari yarış otomobili, 1986 yılının Indycar prototipi, F2002 ve son Belçika Grand Prix’inde zafer kazanan SF90 da dâhil olmak üzere ikonik yarış otomobilleri sahne aldılar. Gerçekleşen geçit töreninde 1934 yılında Tazio Nuvolari'nin sürdüğü Alfa Romeo 8C, yolcu koltuğunda Charles Leclerc’in yer aldığı ve Vettel’in kullandığı 750 Monza’nın haricinde; Niki Lauda'nın 1975 dünya şampiyonluğunu kazandığı 312 T ilgiyle izlendi. Ferrari Monza SP1 ve SP2 ile F8 Tributo ve 488 Pista Spider gibi modeller de etkinlikte büyük ilgi gördüler.

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Anahtar Kelimeler:
90. yıl ferrari kutlama

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