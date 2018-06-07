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Şebinkarahisar, "pestil ve köme" ile kalkınıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Giresun'un 14 bin nüfuslu Şebinkarahisar ilçesinde geleneksel yöntemlerin yanı sıra devlet desteğiyle kurulan fabrikaların da katkısıyla yıllık bin 200 ton pestil ve köme üretiliyor - Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı: - "Pestil ve köme sanayi ilçemiz için büyük önem kazandı. Şebinkarahisar ekonomisine yıllık sağladığı katkı 30 milyon liraya ulaştı. Bu, 14 bin nüfusa sahip Şebinkarahisar gibi bir ilçe için çok ciddi gelir"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un 14 bin nüfuslu Şebinkarahisar ilçesinin pestil ve köme sektöründen elde ettiği yıllık gelir 30 milyon liraya ulaştı.

İl merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçede, yüzlerce yıldır yetiştirilen beyaz ve siyah dut kullanılarak yapılan pekmezden, aralarında "muska", "fındıklı sarma", "atom" "ballı köme"nin de bulunduğu 15 çeşit pestil ve köme imal ediliyor.

Son dönemde geleneksel yöntemlerin yanı sıra devlet tarafından sağlanan desteklerle kurulan fabrikaların da etkisiyle yıllık üretim miktarı bin 200 tona ulaşan ilçede hızla gelişme gösteren sektör, vatandaşların en önemli gelir kaynağı haline geldi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede, kendi markalarıyla ürün imal eden 10 firmanın faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Pestil ve köme sanayisinin ilçe için büyük önem kazandığına işaret eden Yılancı, "Şebinkarahisar ekonomisine yıllık sağladığı katkı 30 milyon liraya ulaştı. Bu, 14 bin nüfusa sahip Şebinkarahisar gibi bir ilçe için çok ciddi gelir. Her geçen yıl da sektör gelişimini sürdürüyor. Kısa zamanda ilçemizin, bu sektörde hatırı sayılır yerlere geleceğine inanıyoruz." dedi.

Yılancı, kurulan fabrikaların ilçede istihdam alanı oluşturduğunu, buralarda 200 kişinin çalıştığını belirtti.

Pestil ve kömede kullanılan pekmezin büyük kısmının ilçede üretilen beyaz ve siyah dutlardan elde edildiğini kaydeden Yılancı, kalan kısmın ise Malatya'dan getirildiğini ifade etti.

- Pazar sorunu yok

Pazar sorunu yaşanmadığını, yoğun talebe karşılık verilemediğini dile getiren Yılancı, "Üretim miktarımız talepleri karşılamada yetersiz kalmakta. Firmalarla yaptığımız görüşmelerimizde bu yöndeki ifadelerle karşılaşıyoruz. Özellikle ham madde sorunumuz bulunuyor. Bunu aşmak adına çalışmalar sürmekte. Yeni dut bahçeleri oluşturuluyor. Ham madde sorunu aşıldığında üretim ve satış miktarı da artacaktır." diye konuştu.

Yılancı, Şebinkarahisar'da üretilen pestil ve köme ürünlerinin tanıtımı için belediye olarak yoğun çaba harcadıklarına işaret ederek, fuarlara katılımın yanı sıra yatırımcılara da gereken her türlü desteği sağladıklarını dile getirdi.

İlçede pestil ve köme üretimi yapan Dursun Aygün, 17 yıldır sektörün içinde bulunduklarını ve kendi markaları altında 15 çeşit ürün imal ettiklerini söyledi.

Firma olarak geleneksel yöntemlerle yaptıkları üretimi AB standartlarında sanayi ölçeğine taşıdıklarına değinen Aygün, "Toptan ve perakende olmak üzere iki ayrı satış sistemimiz var. Türkiye'nin her yerine, talepler doğrultusunda ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ürünlerimizin çeşidi ve kalitesini geliştirdikçe pazarımız da büyüyor. Hedefimiz Şebinkarahisar'da üretilen pestil ve kömeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak." dedi.

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Giresun pestil ve köme sektörü Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı Şebinkarahisar ilçesi

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