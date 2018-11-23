FİNANS

Sebze halinde soğanın kilosu 2.5 TL'ye satılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, geçen sene soğan üretimi fazla yapıldığı için ürünlerin kilosu sebze halinde 50-70 kuruşa satılırken bu yıl az üretim nedeniyle 2.5-3 TL?ye satıldığını belirterek, Yıllardır soğan üreten insanlar perişan oldu, malları satılmadı, 3 kuruş para edince niye her şeyi soğana bağlıyorlar Buna anlam veremedim dedi.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, geçen sene soğan üretimi fazla yapıldığı için ürünlerin kilosu sebze halinde 50-70 kuruşa satılırken bu yıl az üretim nedeniyle 2.5-3 TL?ye satıldığını belirterek, Yıllardır soğan üreten insanlar perişan oldu, malları satılmadı, 3 kuruş para edince niye her şeyi soğana bağlıyorlar Buna anlam veremedim dedi. Fiyatların artması için ürünlerini stok yapanlara karşı olduklarını ancak yüksek soğan fiyatının stokçulardan kaynaklanmadığını düşündüğünü belirten Oda Başkanı Ali Batman, Soğan eylül ayında hasadı başlar, 10 Ekim?e kadar hasadın bitmiş olması lazım. Açıkta soğan yanar, yağmur yağsa çürür, soğuk vursa donar. Bu nedenle bildirim yapılarak kayıt tutulur ve depolarda saklanabilir. Devletin bundan haberi olur diye konuştu. HÜKÜMET CEZASINI VERSİN Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne soğan girişinin sürekli devam ettiğini aktaran Batman şunları söyledi Geçen yıl 50-70 kuruşa soğan satılıyordu, bu yıl 2.5-3 TL'ye satılıyor. Stoklu durum olsa hale niye soğan gelsin Yıllardır soğan üreten insanlar perişan oldu, malları satılmadı, 3 kuruş para edince niye her şeyi soğana bağlıyorlar Buna anlam veremedim. Halde fiyatlar arz-talebe göre belirlenir. Çok gelirse fiyat düşer, az gelirse fiyat yükselir, yağış olursa fiyatlar değişir. Stokçulardan kaynaklanıyorsa hükümet cezasını versin. Bizim sebze halinde zaten stok yapma lüksümüz yok. Ürünler buraya gelir, temizlenir ve satışa hale getirilir.

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