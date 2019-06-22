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Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

 İZMİR Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, sebze meyve fiyatlarının dip yaptığını söyleyerek, tüketimin arttıkça hem üreticinin hem de esnafın kazanacağını belirtti.

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) - İZMİR Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, sebze meyve fiyatlarının dip yaptığını söyleyerek, tüketimin arttıkça hem üreticinin hem de esnafın kazanacağını belirtti.
Geçen ayların en çok konuşulan konularından biri olan sebze ve meyve fiyatları düştü. Üreticiden 1 liraya çıkan domatesin büyük şehirlere gelinceye kadar 12 liraya yükselmesi, tezgahlarda biberin 25, patlıcanın ise 23 liradan satılması tepkilere neden olmuştu. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlar dışında alışveriş miktarını en aza indirirken bu durumdan en zararlı çıkanlar ise üretici ve esnaf oldu. Ancak havaların ısınmasına bağlı olarak üretimdeki artış fiyatları düşürdü. Sebze meyve fiyatlarının dip yaptığını söyleyen İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, tüketimin arttıkça hem üreticinin hem de esnafın kazanacağını belirtti. Kış aylarında soğan ve patatesin yüksek fiyatlarıyla gündemde kaldığını hatırlatan Doğan, "Bugün halde soğan fiyatları 1 lira 50 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasına geriledi. Patates 70 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında satılıyor. Domatesin haldeki fiyatı 70 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişiyor. En önemli yaz meyvelerinden karpuz ise halde 50 kuruş ile 70 kuruş arasında alıcı buluyor. Şeftalinin kilosu 2-3 lira, kayısı ise 3 ile 6 lira arasında. Salatalığın fiyatı 70 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişirken biberin fiyat aralığı 2 ile 3 liraya indi. Halde fiyatı en yüksek ürün sadece limon. Limonun kilosu 5-6 lira" dedi.
TÜKETİMDEKİ ARTIŞ YÜZLERİ GÜLDÜRECEK
Bu yıl Antalya'da hava koşullarının soğuk geçtiğini ve güneşli gün sayısının azaldığını söyleyen Doğan, kışın örtü altı sebzeleri bulunduğunu belirterek, "Üretim az olunca talebi karşılayamadı ve fiyatlar yükseldi. Aylarca fiyatların yüksekliğinden şikayet edildi. Ama bunlar arz taleple ilgili. Havaların ısınmasına bağlı olarak üretim çoğalınca fiyatlar düştü. Önemli olan fiyatlardan üreticinin memnun olması. Tüketim arttıkça hem üretici hem de esnaf kazanacak. Biz aracıyız. Üreticinin verdiği sebze meyveyi o günkü arz talep durumuna göre en yüksekten değerlendirdikten sonra satıp müstahsilin parasını ödüyoruz. Üreticinin ve tüccarın malını değerlendiriyoruz" diye konuştu.
SEMT PAZARLARI KALABALIKLAŞTI
Semt pazarlarında domates satarak geçimini sağlayan Esat Karahan da fiyatlardaki düşüşün kendilerini olumlu etkilediğini aktardı. Antalya'dan kilosunu 1 liraya aldığı malı masrafları da ekledikten sonra pazarda 2-2.5 liraya sattığını anlatan Karahan, pazarda eski kalabalık günlere döndüklerini ifade etti. Pazar tezgahlarındaki soğanın kilosu 2,5 liradan satılırken, patates 2 lira, kayısı 6 lira, çilek 7,5 lira, şeftali ise 5 liradan alıcı buldu.
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Sebze- meyve fiyatları dip yaptıSebze- meyve fiyatları dip yaptıSebze- meyve fiyatları dip yaptıSebze- meyve fiyatları dip yaptı

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