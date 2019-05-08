FİNANS

Sebze meyveyi jeotermalle kurutup ihraç edecekler

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 milyon dolar yatırımla sebze, meyve kurutma tesisi kurulacak - Belediye iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 20 bin metrekarelik alanda faaliyete geçecek tesiste, jeotermal enerji kullanılarak kurutulan sebze ve meyveler ihraç edilecek - Firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Deniz Atalay: - "ABD, Avrupa ve Uzak Doğu'da şirketlerimiz var. Kurutulmuş meyve ve bunlardan elde edilmiş inovatif ürünleri dünyanın dev firmalarına satıyoruz"

BALIKESİR (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 milyon dolar yatırımla jeotermal enerjinin kullanılacağı sebze, meyve kurutma tesisi kurulacak.

İlçedeki Hisaralan bölgesinde bir gıda firmasınca jeotermal enerjiden faydalanılarak kurulacak 20 bin metrekarelik tesiste 300 kişi istihdam edilecek.

Bölge çiftçilerinin ürünlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sebze ve meyveler, jeotermal enerjiyle çalışan fırınlarda kurutularak ihraç edilecek.

Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede son imzalar atıldı, tesisin sonbaharda tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin önemli jeotermal kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Sındırgı'da 3 bin konutun jeotermal enerjiyle ısındığına işaret eden Yavaş, bu enerji kaynağını istihdama yönelik kullanmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yavaş, bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay'ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığı gıda firmasıyla protokol imzaladıklarını dile getirerek, "Tesiste günlük 15 ton civarında ürün işlem görecek. Karpuzu dahi kurutacaklar. Jeotermal, ekonomik bir enerji kaynağı olduğundan sebze ve meyvenin tesisteki fırınlarda dolaştırılarak kurutulması sağlanacak. Bizim için önemli olan burada sağlayacağımız istihdam ve kırsal mahalledeki vatandaşların ürünlerinin değerlendirilmesi." dedi.

SDA Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Atalay da ilk etapta 20 dönüm alan üzerinde kurulması planlanan tesisisin yatırım maliyetinin 10 milyon dolar olacağını bildirdi. Atalay, altyapı ve teknik destek işlemleri için gerekli imzaların atıldığını belirtti.

Sındırgı'ya daha önce de geldiğini ve yatırım sözü verdiğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Sındırgı artık sık geleceğimiz yerlerden biri oldu. Biz uluslararası bir firmayız. ABD, Avrupa ve Uzak Doğu'da şirketlerimiz var. Kurutulmuş meyve ve kurutulmuş meyvelerden elde edilmiş inovatif ürünleri dünyanın dev firmalarına satıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Meyveyi, sebzeyi kurutarak veya işleyerek göndermeyi düşünüyoruz. Gönlümüz burada yetişen ürünlerin kurutulması. Bölge yetiştiricilerinin ürünlerine katma değer sağlamak istiyoruz. Bu projeyi belediyeyle beraber yürüteceğiz."

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisiYapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldiAlternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir ihracat istihdam jeotermal üretim kurutma tesisi meyve sebze Sındırgı

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.