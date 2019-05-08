Sebze meyveyi jeotermalle kurutup ihraç edecekler

BALIKESİR (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 milyon dolar yatırımla jeotermal enerjinin kullanılacağı sebze, meyve kurutma tesisi kurulacak.

İlçedeki Hisaralan bölgesinde bir gıda firmasınca jeotermal enerjiden faydalanılarak kurulacak 20 bin metrekarelik tesiste 300 kişi istihdam edilecek.

Bölge çiftçilerinin ürünlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sebze ve meyveler, jeotermal enerjiyle çalışan fırınlarda kurutularak ihraç edilecek.

Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede son imzalar atıldı, tesisin sonbaharda tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin önemli jeotermal kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Sındırgı'da 3 bin konutun jeotermal enerjiyle ısındığına işaret eden Yavaş, bu enerji kaynağını istihdama yönelik kullanmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yavaş, bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay'ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığı gıda firmasıyla protokol imzaladıklarını dile getirerek, "Tesiste günlük 15 ton civarında ürün işlem görecek. Karpuzu dahi kurutacaklar. Jeotermal, ekonomik bir enerji kaynağı olduğundan sebze ve meyvenin tesisteki fırınlarda dolaştırılarak kurutulması sağlanacak. Bizim için önemli olan burada sağlayacağımız istihdam ve kırsal mahalledeki vatandaşların ürünlerinin değerlendirilmesi." dedi.