FİNANS

Sebze ve meyve satışında künye uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sebze ve meyvelerin ürün künyesi olmadan satışa sunulmaması istendi - Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek: - "Tüm sorumlu meslektaşlarım, market sahipleri künye kullanmalı. Küçük işletmeler, manavlar, pazar yerlerinde de künye kullanılmalı"

DENİZ ÇİÇEK - Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sebze ve meyvelerin ürün künyesi olmadan satışa sunulmaması uyarısında bulunuldu.

Bakanlık tarafından, toptan ve perakende satılan ürünlerde künye kullanılması ile bu künyelerin kullanımında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla genelge yayımlandı.

Künyelerin mevzuat hükümlerine uygun basımına ve kullanımına dikkat edilmesi gerektiğinin ifade edildiği genelgede, toptan ve perakende satış noktalarında malın üretim yeri, cinsi, miktarı, sertifikaları, hangi üreticiye ait olduğu gibi bilgilerin yer aldığı künyelerin bulunmasının önemine değinildi.

Genelgeye göre, perakende olarak satışa sunulan ambalajlı ya da ambalajsız malların künyeleri barkodlu etiket formatında olacak. Künyeler, mala ilişkin bildirimini yapan kişilerce basılacak. Künyelerin toptancı hali çıkışında kontrolü yapılacak ve künyesi bulunmayan malların gidişine izin verilmeyecek. Perakende satış yerlerindeki denetimlerde etiket formatındaki künyenin ibrazı istenecek. Üreticiden aldığı malları satışa sunan market, manav ve pazarcı da bu etiketleri basarak kullanacak.

Perakendeciye mal teslimlerinde tüccar, ithalatçı ve üretici örgütü tarafından da etiket basımı yapılacak. Sebze ve meyveleri kendi üretimi ya da sanayi tesisinde ham madde olarak kullanan lokanta, otel, yemekhane, yurt, hastane ve sanayici gibi son kullanıcılar tarafından satın alınan mallar için ise etiket formatında künye kullanılmayacak.

Genelgede, bu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde, ilgili kanun gereği işlem tesis edileceği bildirildi.

- "Tüketici ürünün alış fiyatını görmeli"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek de AA muhabirine yaptığı açıklamada, künye uygulamasına büyük şehirlerdeki marketlerin riayet ettiğini ancak bazı küçük illerde uyum sorunu olabileceğini söyledi. İşletmelerin bu konuda duyarlı olmasını isteyen Altunbilek, "Neticede bu ürünler halden alınırken künyeleri bulunuyor ancak bu ihmal ediliyor. Künye, ürünün nüfus kağıdıdır. Tüm sorumlu meslektaşlarım, market sahipleri künye kullanmalı. Künye, pazardaki uygulamaya kadar devam etmeli. Küçük işletmeler, manavlar, pazar yerlerinde de künye kullanılmalı." dedi.

Altunbilek, künye uygulamasının marketlere de katkı sağlayacağına işaret ederek, "Tüketici, ürünün nerede yetiştiğini, hangi fiyata alındığını bilme hakkına sahip. Künye, marketin de menfaatinedir. Tüketici, bu bilgiyi sunan marketi tercih edecektir." diye konuştu.

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künye Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbi Yaş meyve ve sebze

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