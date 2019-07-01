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Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera üreticisi Bilal Bayram, 2 yıl önce ejder meyvesi dikti.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera üreticisi Bilal Bayram, 2 yıl önce ejder meyvesi dikti. Geçen yıl tanesini 15 liraya sattığı 4 bin ejder meyvesi üreten Bilal Bayram, bu yıl 10- 15 bin meyve beklediğini söyledi. Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde seracılık yapan Bilal Bayram, 2 yıl önce seralarındaki ürünleri sökerek, yerine ejder meyvesi dikti. Gübre, ilaç ve işçilik maliyeti daha az olan ejder meyvesinden geçen yıl 4 bin adet üreten Bilal Bayram, bu yıl 10- 15 bin meyve beklediğini söyledi. Geçen yıl ejder meyvesinin tanesinin 15 liraya alıcı bulduğunu aktaran Bayram, bu yıl da aynı fiyatla satmayı planladıklarını kaydetti. Üretici Bilal Bayram, "1.5 dekarlık serada ejder meyvesi üretiyorum. Bu serayı 2017 yılı haziran- temmuz döneminde diktim. Bu yıl ikinci meyve yılımız olacak. Şu an ağaçlarımızın üzeri gayet dolu. Meyve tutumu çok güzel. 20- 25 gün sonra hasadını yapacağız. Gidişatı güzel, inşallah sonuçları da güzel olur. Haziran ayında çiçek açıyor" dedi. Geçen yıl güzel ürün elde ettiklerini aktaran Bilal Bayram, "İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl toplamda 4 bin meyve sattık. Ortalama 15 liradan satıldı. Bu yıl 10 bin veya 15 bin meyve bekliyoruz. Bu yıl yine 15 liraya satarız diye ümit ediyoruz. Ejder meyvesinin getirisi, diğer örtü altı sebzelere göre daha yüksek. Gübreleme, ilaçlama ve işçilik daha az. Meyvelerin fiyatı da daha yüksek. Sezonu da kısa olduğundan kısa zamanda çok yüksek gelir getirebiliyor" diye konuştu.

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