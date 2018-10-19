SEC’den FinTech ve kripto para sektörlerine iyi haber

Gonca Yağcı/ İSTANBUL, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri’nde borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen ve düzenleyen kamu kurumu Securities and Exchange Commission (SEC), teknolojik finans sektörüne odaklanan yeni bir birim açıyor.

İnovasyon ve Finansal Teknoloji Stratejik Departmanı (FinHub) adıyla kurulan yeni birim, aralarında kripto para halka arzlarının (ICO) da bulunduğu finans teknolojisindeki yeni ürünlerin yasal süreçlerini girişimciler için daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

SEC tarafından yapılan yazılı açıklamada, FinHub’ın teknolojik finans dünyasında girişimciler ve geliştiricilerle etkileşime girerek güvenlik düzenleyicisi olarak da görev yapacağı ifade edildi. Birimin özellikle, otomatik yatırım tavsiyeleri, dijital pazaryeri, yapay zeka ve dijital dağıtık veri tabanı teknolojileri (DLT) gibi gruplara odaklanması bekleniyor.

Yeni birim, yerli ve uluslararası diğer düzenleyicilerle birlikte yeni teknolojilerin de içinde olduğu çalışmalara katkı sağlayacak.

FinHub, ayrıca önümüzdeki yıl dijital varlıklar ve DLT üzerine odaklanılacak olan FinTech Forumu’nu da düzenleyecek.

SEC, FinHub’ın başkanlığına kurumun inovasyon ve dijital varlıklar üst düzey danışmanlarından Valerie Szczepanik’i getirdi.

