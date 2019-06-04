FİNANS

Seçilen ulaşım aracı emisyon miktarını etkiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

İklim değişikliği farkındalığının giderek arttığı bu dönemde, karbon ayak izini düşürmek isteyen bir kimse seyahat için tercih ettiği ulaşım aracına göre çevreye verdiği zararı azaltabiliyor - İstanbul'dan Sofya'ya yapılacak bir yolculukta benzinle çalışan bir araç kullanılması halinde 263 kilogram karbon eşdeğeri emisyon açığa çıkıyor. Aynı mesafe dizel yakıtlı araçla gidildiğinde 173 kilogram, uçakla gidildiğinde ise 165 kilogram emisyon oluşuyor

ZEYNEP BEYZA KILIÇ - İklim değişikliği farkındalığının giderek arttığı bu dönemde, karbon ayak izini düşürmek isteyen bir kimse seyahat ederken tercih ettiği ulaşım aracına göre çevreye verdiği zararı azaltabiliyor.

İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesinde bir grup araştırmacı, bu konuyu ele alan bir internet sitesi hazırladı. AA muhabirinin, kullanılan ulaşım araçlarına göre ne kadar karbon emisyonunun açığa çıktığının hesaplandığı "Seyahat ve İklim (Travel and Climate)" internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, kişi başına üretilen emisyon miktarı araç ve uçak için değişiklik gösteriyor.

İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yapılacak gidiş-dönüş yolculukta benzinle çalışan bir araç kullanılırsa 263 kilogram karbon eşdeğeri emisyon açığa çıkarken, aynı mesafede dizel yakıtlı araçla 173 kilogram emisyon oluşturuyor. Araçtaki kişi sayısı arttıkça kişi başına emisyon miktarı da düşmüş oluyor. Uçak yolculuğunda ise kişi başına yaklaşık 165 kilogram emisyon açığa çıkıyor.

İstanbul'dan Yunanistan'a giderken benzinli araç kullanmak 523 kilogram, dizel araç kullanmak 344 kilogram emisyona yol açıyor. Atina'ya uçakla giden birinin sebep olduğu emisyon miktarı ise 183 kilogram olarak hesaplanıyor.

İstanbul'dan Almanya'nın başkenti Berlin'e benzinli araçla giden bir ailenin emisyon miktarı bin 48 kilogramı buluyor. Aynı yol dizel araçla gidildiğinde 689 kilogram emisyon salımı gerçekleşiyor. Berlin istikametli bir uçak da kişi başına 567 kilogram emisyon oluşturuyor.

İstanbul-Tahran arasında benzinli araç bin 168 kilogram emisyon oluştururken, dizel araçla bu miktar 767 kilograma geriliyor. Bu istikamet için uçak yolculuğunda ise kişi başına 663 kilogram emisyon miktarı düşüyor. Azerbaycan'a benzinli araçla giden biri bin 58 kilogram emisyona sebep olurken, dizel araç tercih edildiğinde emisyon miktarı 695 kilograma iniyor. Söz konusu yolculuk için uçağa binen bir kişinin emisyon miktarı 573 kilogram.

Türkiye'den Ukrayna'ya seyahat planlayan bir kimse için otomobil ve uçak dışında vapur yolculuğu seçeneği de mevcut. Ukrayna'ya vapurla gitmek isteyen biri 243 kilogram emisyon salımına yol açıyor. Bu yolu uçakla gitmeyi tercih eden bir kişi ise atmosferde 345 kilogram emisyona neden oluyor.

Mesafe arttıkça açığa çıkan emisyon miktarı da artıyor. İstanbul'dan ABD'nin başkenti Washington'a uçakla giden bir kimse 2 bin 737 kilogram karbon eşdeğeri emisyon oluşumuna yol açıyor. Türkiye'den Japonya'ya giderken 2 bin 873 kilogram emisyon açığa çıkarken, bu miktar Avustralya'ya giden biri için 4 bin 242 kilogramı buluyor.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyorTTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor
MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştüMB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji karbon emisyonu

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Benzin ve otogazda indirim!

Benzin ve otogazda indirim!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü

MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.