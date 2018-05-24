AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, gelecek dönemde Türkiye'nin ulaştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülecek. AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde, "ulaştırma ve lojistik" başlığı altında bugüne kadar atılan adımlara ve bundan sonra izlenecek stratejiye yer verildi. Beyannameye göre, ülkenin karayolu atardamarlarını oluşturan kuzey-güney ve doğu-batı koridorları tamamlanacak, yaklaşık 450 kilometrelik Akdeniz sahil yolu vatandaşların ve turizmin hizmetine sunulacak. Ulaştırma alanında bölgeler ve illeri birbirleriyle bütünleştirmeye, yolcu ve yük açısından güçlü lojistik ve ulaştırma altyapısı oluşturulmaya devam edilecek. Türkiye, gelişmiş ülke standartlarında bir ulaştırma alt yapısına kavuşturacak. Karayolunda ülkenin kuzeyini güneyine, doğusunu batısına bağlayan ana akslar tamamlayacak ve otoyol ağı geliştirilecek. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde ülke, dünyanın en önemli transit merkezlerinden birine dönüştürülecek. Demiryollarında yüksek hızlı ve hızlı tren hatları önemli ölçüde tamamlanacak. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kesimlerde trafik güvenliğinin artırılması ve taşıma sürelerinin kısaltılması amacıyla bölünmüş yol yapımına devam edilecek, yeni otoyollar inşa edilecek.

- Karayolu yük taşımacılığına dijital takip Otoyol ağı, 2 bin 657 kilometreden 5 bin 34 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğu 26 bin 17 kilometreden 36 bin 500 kilometreye çıkarılacak. Karayolu ulaşımında güvenliği artırmak, yolları dünya standartlarında kaliteli bir çehreye kavuşturmak, yıllardır ihmal edilen bölgelere en iyi karayolu ulaşım imkanını sunmak için bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecek. Özellikle zor coğrafyanın hakim olduğu kuzey-güney koridorlarında yol güvenliği ve konforunu artıran tünel, köprü ve viyadük yapımına devam edilecek. Mevcut 433 kilometre olan karayolu tünel uzunluğu 700 kilometreye çıkarılacak. 556 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadükler de 673 kilometreye ulaştırılacak. Ülkenin karayolu atardamarlarını oluşturan kuzey-güney ve doğu-batı koridorları tamamlanacak. 550 kilometrelik Karadeniz sahil yolundan sonra 27 tünelle geçilen yaklaşık 450 kilometrelik Akdeniz sahil yolu, vatandaşların ve turizmin hizmetine sunulacak. Karayolu yapım ve bakım uygulamalarında yeni nesil malzemeler, üretim teknolojileri, tasarım metotları kullanılacak. Karayolu yük taşımacılığı sektöründe dijital takip sistemi oluşturulacak.

- Hızlı tren ağı genişletilecek Öte yandan demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak. Yüksek hızlı demiryolu (YHT) projeleri adım adım gerçekleştirilerek bin 213 kilometreye ulaştırılan YHT ve hızlı tren ağı 13 bin kilometreye genişletilecek. Marmaray projesinin devamı olan Gebze-Halkalı hattı tamamlanacak. Marmaray'dan sonra Asya-Avrupa arasını demiryolu ile ikinci kez kesintisiz bağlayacak demiryolu proje hazırlama çalışmaları tamamlanacak. Demiryolu altyapısı yenilenecek,verimlilik ve güvenlik artırılacak. Tüm demiryolu ağı, sinyalli ve elektrikli hale getirilecek. Serbestleşme sonrası özel sektörün gücü ve rekabetiyle demiryolu taşımacılığı hızla geliştirilecek. - Türkiye, lojistikte bölgesel üs olacak Yenilenen hatlarla ve açılan lojistik merkezlerle yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatılacak. Türkiy Demiryolu ve karayolu bağlantısına sahip lojistik merkezler kurulacak. Limanlar, organize sanayi bölgeleri, endüstri ve yük merkezleri iltisak hatlarıyla demiryolu ağına bağlanacak. Yerli ve milli demiryolu sanayisi geliştirilmeye devam edilecek.

Kent içi ulaşımda yerel yönetimlere destek olmaya devam edilecek. 2023 yılına kadar kent içinde 662 kilometre raylı sistem için çalışma sürecek. - Havayolu ulaştırma kapasitesi artırılacak Yeni havalimanları tamamlanarak havayolu ulaştırma kapasitesi artırılacak. Rize-Artvin, Yozgat, Karaman, Bayburt-Gümüşhane, Çukurova, Tokat Yeni, Çeşme Alaçatı, Batı Antalya havalimanları ile İstanbul Yeni Havalimanı tamamlanacak. Uydu haberleşme kapasitesi daha da artırılarak, 2020'de Türksat 5A, 2021'de Türksat 5B uzaya gönderilecek. Türkiye, yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına girecek. İlk yerli haberleşme uydu projesi Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alınacak. Ülkedeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. - "Denizci Devlet, Denizci Millet" kimliği güçlenecek Türkiye'nin "Denizci Devlet, Denizci Millet" kimliği daha da güçlendirecek. Kuzey Ege Çandarlı ve Filyos limanları hizmete sunulacak, Mersin konteyner limanının yapımına başlanacak. 2023'e kadar Türk sahipli deniz ticaret filosu genişletilerek. tersane kapasitesi artırılacak.