Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

AYŞENUR SAĞLAM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından gözler ekonomiye çevrildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası, enflasyondan cari açığa, mali disiplinden döviz kuruna birçok konu, piyasaların odak noktası olacak. AA muhabirinin, ekonomi politikaları açısından da "yol haritası" niteliği taşıyan AK Parti'nin seçim beyannamesinden yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iş ve yatırım ortamının iyileştirildiği, fikri mülkiyet haklarının güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapı tesis edilecek.

Yeni dönemde, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek. Mali disiplin için kamu harcama ve gelirlerinde etkinlik artırılacak, mevcut harcama programları gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kamu ihale mevzuatı güncellenecek, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı şekilde reforma tabi tutulacak.