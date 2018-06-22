FİNANS

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

Deniz taşımacılığı markası Negmar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran 2018 Pazar günü Eskihisar

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Elif Varan / İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Deniz taşımacılığı markası Negmar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran 2018 Pazar günü Eskihisar

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldıOrkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı
'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

Sahte altın tehlikesi

Sahte altın tehlikesi

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.