Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Elif Varan / İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Deniz taşımacılığı markası Negmar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran 2018 Pazar günü Eskihisar
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