Seçim sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı.

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar/TL, nisan ayının ve haftanın ilk gününde sığ piyasada 5.62 üzerine çıktı. Kur, işlem hacminin düşük olduğu piyasada daha sonra 5.59'lu seviyelere geriledi.

1 Nisan sabahı dolar kuru 5.61 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.31 ve 7.34 liradan el değiştiriyor. Analistler iktidar ve muhalefet blokunun da 'seçim zaferi' ilan etmesine rağmen kurun seçim sonuçlarından bugün itibarıyla fazla etkilenmediğini belirtiyor.

