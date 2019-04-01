FİNANS

Seçim sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 07:49 | Son Güncelleme

Dolar, seçimin ardından ilk işlem gününde 5.60 üzerinde seyrediyor. Cuma gününü 5.5807 liradan kapanan dolar/TL, 1 Nisan sabahı sığ piyasada 5.6293 TL'ye kadar çıksa da 07:30 itibarıyla 5.61'lerden işlem görüyor. Analistler kurun seçim sonuçlarından şu an için fazla etkilenmediğini belirtiyor. İşte dolarda son gelişmeler...

Seçim sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı.

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar/TL, nisan ayının ve haftanın ilk gününde sığ piyasada 5.62 üzerine çıktı. Kur, işlem hacminin düşük olduğu piyasada daha sonra 5.59'lu seviyelere geriledi.

1 Nisan sabahı dolar kuru 5.61 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.31 ve 7.34 liradan el değiştiriyor. Analistler iktidar ve muhalefet blokunun da 'seçim zaferi' ilan etmesine rağmen kurun seçim sonuçlarından bugün itibarıyla fazla etkilenmediğini belirtiyor.

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