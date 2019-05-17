"Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek"

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Seçim sonrası kesintisiz reform süreciyle bu dalgalanmanın normalleşmeye doğru gideceğini belirtebiliriz. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise uzun vadede ekonomik oranda büyümeye işaret ediyor." dedi.

ASKON Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın dördüncüsü Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirildi.

Raporun sunumunu yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomisi yüzde 7'lerde büyüyen, bölgesinde aktif rol oynayan ve bağımsız politikalar yürüten Türkiye'nin açıkça hedef seçildiğini belirtti.

Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan ülkenin cesur politikaları ve yürekli adımları nedeniyle hedef seçildiğini anlatan Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi döneminde bile dizlerinin üstüne düşmeyen bir Türkiye'yi herkesin gördüğünü ifade etti.

Aydın, Türkiye'nin özgürlüğü söz konusu olduğunda geçmişinde olduğu gibi yeniden tüm prangaları bertaraf ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle tüm dünyaya özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza olan düşkünlüğümüzü yeniden ihraç ettik. İşte bizim en büyük ihracatımız bağımsızlık karakterimiz oldu. Bu nedenle dünün ve bugünün emperyalist güçleri ülkemiz üzerine çeşitli senaryolarda buluşuyor ve saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Bu saldırıları çok iyi okumalı, asıl gayelerini anlamalı ve geleceğe yönelik planlamalarımızı buna göre yapmalıyız. Bu süreçte biz iş insanlarına düşen görev ülkemiz üzerine oynanan bu oyunları bertaraf etmek için daha çok çalışıp, daha çok üreterek ülke ekonomimizi sağlam limanlara çekmek olmaktır. Unutmayalım ki bizleri terörle, darbelerle yıkamayan ve bölemeyenlerin hedefi ülke ekonomimiz olacaktır. Bu nedenle onlara verilecek en güzel cevap ekonomisi güçlü bir Türkiye olacaktır."