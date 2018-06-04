"Seçim sonrası piyasalar rahatlayacak"

İLHAMİ ERKILIÇ - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de yaşanan ekonomik ve darbe girişimleri dünyanın hangi büyük ülkesinde yaşansaydı o ülkenin ekonomisi batardı. Ne Amerika ne Çin ne de İngiltere'de Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerinin yüzde 10'u yaşansaydı ekonomileri alt üst olmuştu. Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta." dedi.

Taşkesenlioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, esnaf ziyareti yapıp vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakanlar Kurulu kararıyla yaklaşık 2 ay önce SPK Başkanlığına getirilen ve eski Halkbank Genel Müdürü olan Taşkesenlioğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de güven ortamının yükseleceğini ve ekonominin daha iyi olacağını söyledi.

- "Mayıs 2013'te 'çiçek böcek' temalı darbe girişimi yapıldı"

Türkiye'ye 2013 yılından beri çeşitli operasyonlar yapıldığını anlatan Taşkesenlioğlu, "Gezi olaylarının 1 ay öncesi Nisan 2013'te Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde en düşük faiz oranlarını gördük. Faiz oranları yüzde 4,65, 4,70'lere kadar düşmüştü, enflasyon yüzde 6'lı seviyelerde tek hanelerdeydi. Hedef bu rakamı daha aşağı çekmekti fakat Mayıs 2013'te 'çiçek, böcek' temalı başlayan ama asıl hedefi hükümeti halk hareketi yoluyla yıkıp ülkeyi istikrarsızlaşmaya çalışan darbe girişimi başladı. Başarısız oldular, sonra 2016'da resmen milletin üzerine bombalar, kurşunlar atarak darbe yapan hain FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet güçlerini kullanarak darbe girişimine şahit olduk." ifadelerini kullandı.