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"Seçim sonrası piyasalar rahatlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: -"Bu son çırpınışlarıdır, erken seçim kararının alınmasıyla seçim sonrası piyasalar oldukça rahatlayacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, ağustos ayında gözden geçirip kararını açıklayacağı ve daha önceden takvim dahilinde duyurduğu Türkiye ile ilgili not kararını erkene alarak seçim kararının açıklamasıyla sürpriz bir şekilde not indiriminde bulunduğunu gördük. Bütün bu operasyonlarla gelinen yerde ekonomimiz ortada. Halkımızın bunlara prim vereceğine inanmıyorum, ekonomik istikrarı koruyacaklardır" - "Geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de yaşanan ekonomik ve darbe girişimleri dünyanın hangi büyük ülkesinde yaşansaydı o ülkenin ekonomisi batardı. Ne Amerika ne Çin ne de İngiltere'de Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerinin yüzde 10'u yaşansaydı ekonomileri alt üst olmuştu. Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta"

İLHAMİ ERKILIÇ - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de yaşanan ekonomik ve darbe girişimleri dünyanın hangi büyük ülkesinde yaşansaydı o ülkenin ekonomisi batardı. Ne Amerika ne Çin ne de İngiltere'de Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerinin yüzde 10'u yaşansaydı ekonomileri alt üst olmuştu. Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta." dedi.

Taşkesenlioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, esnaf ziyareti yapıp vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakanlar Kurulu kararıyla yaklaşık 2 ay önce SPK Başkanlığına getirilen ve eski Halkbank Genel Müdürü olan Taşkesenlioğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de güven ortamının yükseleceğini ve ekonominin daha iyi olacağını söyledi.

- "Mayıs 2013'te 'çiçek böcek' temalı darbe girişimi yapıldı"

Türkiye'ye 2013 yılından beri çeşitli operasyonlar yapıldığını anlatan Taşkesenlioğlu, "Gezi olaylarının 1 ay öncesi Nisan 2013'te Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde en düşük faiz oranlarını gördük. Faiz oranları yüzde 4,65, 4,70'lere kadar düşmüştü, enflasyon yüzde 6'lı seviyelerde tek hanelerdeydi. Hedef bu rakamı daha aşağı çekmekti fakat Mayıs 2013'te 'çiçek, böcek' temalı başlayan ama asıl hedefi hükümeti halk hareketi yoluyla yıkıp ülkeyi istikrarsızlaşmaya çalışan darbe girişimi başladı. Başarısız oldular, sonra 2016'da resmen milletin üzerine bombalar, kurşunlar atarak darbe yapan hain FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet güçlerini kullanarak darbe girişimine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Taşkesenlioğlu, söz konusu olayların akabinde Türkiye'de 2014 ve 2015 yıllarında yapılan seçim dönemlerinde PKK terör örgütünün hortladığını ve dış destekli, Irak ve Suriye'de konuşlandırılan DEAŞ terör örgütünün yurt içinde eylemleriyle ülkeyi karıştırmaya kalkıştığını aktardı.

Türkiye'ye yapılan terör ve darbe eylemlerinin hiç birinin başarıya ulaşmadığını vurgulayan Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2016'da hain darbe girişime maruz kaldı. Darbenin akabinde o zaman Halkbank Genel Müdürüydüm ve 18 Temmuz günü faaliyetlerimize bir şey olmamışcasına rutin şekilde devam ettik ve o tarihte kısa bir süre sonra Moody's'in 'Türkiye'de darbe girişiminin etkilerinin kırıldığı, kalmadığı' şeklinde açıklamasından kısa bir zaman geçtikten sonra yine aynı kuruluş tarafından sürpriz şekilde not indirimi yoluyla girişimlerin devam ettiğini gördük. Sonrasında 2017'de referandum süreci yaşadık. Aynı dönemde Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonun fevkinde bir harekat yapıldı. Bütün bunlara rağmen ekonomimiz halen dimdik ayakta."

Taşkesenlioğlu, 2001 yılında Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla patlayan ekonomik krizi hatırlatarak, o dönemde gecelik faizlerin 7 bin 500'lere fırladığını ve dövizde yüzde 100'den fazla devalüasyonların yaşandığını söyledi.

- "Seçim sonrası piyasalar oldukça rahatlayacak"

Geçmiş yıllara bakıldığında 2013 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de yaşanan hain girişimlere rağmen ekonominin sağlamlığına işaret eden Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu son çırpınışlarıdır, erken seçim kararının alınmasıyla seçim sonrası piyasalar oldukça rahatlayacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, ağustos ayında gözden geçirip kararını açıklayacağı ve daha önceden takvim dahilinde duyurduğu Türkiye ile ilgili not kararını erkene alarak seçim kararının açıklamasıyla sürpriz bir şekilde not indiriminde bulunduğunu gördük. Bütün bu operasyonlarla gelinen yerde ekonomimiz ortada. Halkımızın bunlara prim vereceğine inanmıyorum, ekonomik istikrarı koruyacaklardır. Geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de yaşanan ekonomik ve darbe girişimleri dünyanın hangi büyük ülkesinde yaşansaydı o ülkenin ekonomisi batardı. Ne Amerika ne Çin ne de İngiltere'de Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerinin yüzde 10'u yaşansaydı ekonomileri alt üst olmuştu. Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta. 24 Haziran seçimlerinden sonra güven ortamı daha da yükselecek."

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24 Haziran seçimleri erzurum Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK Başkanı Ali Fuat Türkiye ekonomisi

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