"Seçimde tüm Türkiye kazanmıştır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye, millete, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Erdal, resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, seçimlerin sükunet içinde geçmesinin, millet olarak büyük bir demokrasi geleneğine sahip olunduğunun bir kez daha gösterildiğine işaret ederek, millet iradesinin, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana bir tavır ortaya koyduğunu belirtti.

Bundan sonra yapılacak ilk işin ise seçim sürecinde yaşanan kırgınlıkların, gerginliklerin ve tartışmaların bir an önce unutularak, kutuplaşmadan uzak, ortak payda Türkiye için aynı zeminde buluşulması ve sorumluluk alınması olduğunun altını çizen İlhan Erdal, yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, ekonomik, sosyal ve hukuki alanda reformların ivedilikle hayata geçirilmesi, teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olması ve yeni sistemin getireceği değişikliklerin bir an önce tüm kurumlarda ve yapılarda tamamlanması gerektiğini vurguladı.