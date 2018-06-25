FİNANS

"Seçimde tüm Türkiye kazanmıştır"

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 02:08 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal: "Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkeye, millete, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" - "Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye, millete, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Erdal, resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, seçimlerin sükunet içinde geçmesinin, millet olarak büyük bir demokrasi geleneğine sahip olunduğunun bir kez daha gösterildiğine işaret ederek, millet iradesinin, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana bir tavır ortaya koyduğunu belirtti.

Bundan sonra yapılacak ilk işin ise seçim sürecinde yaşanan kırgınlıkların, gerginliklerin ve tartışmaların bir an önce unutularak, kutuplaşmadan uzak, ortak payda Türkiye için aynı zeminde buluşulması ve sorumluluk alınması olduğunun altını çizen İlhan Erdal, yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, ekonomik, sosyal ve hukuki alanda reformların ivedilikle hayata geçirilmesi, teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olması ve yeni sistemin getireceği değişikliklerin bir an önce tüm kurumlarda ve yapılarda tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Erdal, bu süreçte yatırımları ve istihdamı artırmaya, sektörlerin gelişimine katkı sağlamaya ve ülke için her alanda görev üstlenmeye devam edeceklerini kaydederek, "Belirsizlikleri geride bıraktığımız bu seçimden sonra zaman, artık ekonomik reformlara ve mega projelere daha iyi odaklanarak hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ilerleme zamanıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Antalya turizminde 23 Haziran rekoruAntalya turizminde 23 Haziran rekoru
Bu buğdayın kilosu 5 liraBu buğdayın kilosu 5 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İlhan Erdal Müsiad

En Çok Okunan Haberler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.