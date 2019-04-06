FİNANS

"Seçimin kazananı" çiçekçiler oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Yerel seçimler öncesinde adayların propaganda çalışmaları kapsamında seçmenlere çiçek dağıtması çiçekçi esnafının işlerini artırdı - İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış: - "Seçim sürecinde yaklaşık 2 milyon dal karanfil sattık. Fiyatlar da tavan yaptı. Geçen seneki fiyatlara göre 2 kat artış oldu"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yerel seçimler öncesinde adayların seçmenlere çiçek dağıtması en çok çiçekçileri mutlu etti.

Seçim sürecinde matbaacılar, tasarımcılar ve organizasyon şirketlerinin yanında çiçekçilerin de işleri açıldı. Adaylar, hem seçim çalışmaları kapsamında hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı.

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgiler Günü'nün ardından siyasi partilerin propaganda çalışmaları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçekçi esnafının bayram ettiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde yerel seçim çalışmaları yapan partilerin yoğun çiçek alımı yaptığını dile getiren Kış, şöyle devam etti:

"Özellikle karanfil satışlarında patlama oldu. Mezatlardan aldığım bilgiye göre ihracat için 3 milyon dal karanfil göndermişiz. İç piyasada da yaklaşık 3 milyon dal karanfil satmışız. Seçim sürecinde yaklaşık 2 milyon dal karanfil satışı gerçekleştirdik siyasi partilere. Fiyatlar da tavan yaptı. Geçen seneki fiyatlara göre 2 kat artış oldu diyebiliriz. Satışlarımız da 2 kat arttı. Üretim anlamında da sıkıntı çekmedik. Seralardaki çiçekler talebi karşıladı."

- Sırada Anneler Günü var

Seçimlerin ardından satışların eski seviyesine döndüğünü belirten Kış, bunun nisan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

Kış, Anneler Günü'nü beklediklerini ifade ederek, "Mayıs ayının ikinci pazarında Anneler Günü var. O gün de satışlarımızın iyi olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdıTarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yokTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiçek esnaf gül karanfil satış seçim

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.