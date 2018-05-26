FİNANS

"Seçimlerden önce büyük bir rahatlama olduğunu göreceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Son günlerde kurla ilgili sıkıntılar var, reel sektör de maliyetleri yükseltmiştir ama emin olun yakın süre içinde, seçimlerden önce büyük bir rahatlama olduğunu hep birlikte göreceğiz" - "Biz ekonomimize güvenmeye devam etmeliyiz. Kendimize olan güvensizliğimiz en büyük sorunumuz. Bütün İslam coğrafyasının gözü de yüreği de bizim üzerimizde. Bunun için bize saldırıyorlar, onun için Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Güçlenmemizi istemeyenler 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiği günleri özlüyor, yüzde 7 binlik faizleri özlüyorlar ama geçti" - "24 Haziran, her şeyin yeniden başladığı bir gün olacak. Asil milletin küllerinden doğduğu bir gün olacak. Bu yüzden seçimler çok önemli. Ucuz koalisyonların peşinde olanlar kaybedecek"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Son günlerde kurla ilgili sıkıntılar var, reel sektör de maliyetleri yükseltmiştir ama emin olun yakın süre içinde, seçimlerden önce büyük bir rahatlama olduğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bakan Zeybekci, Uşak Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) açılış töreninde yaptığı konuşmada, bazı çevrelerin ısrarla Türkiye'nin güçlenmesini istemediğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Zeybekci, bazı çevrelerin manipülatif girişimlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Zeybekci, enteresan günlerden geçtiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz darbe girişimine rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmayı başardık, bu büyüme nitelikli bir büyüme oldu. Türkiye, yaklaşık 19-20 aydan itibaren ihracatını üst üste 2 haneli artıran bir ülke olmayı başardı, son bir yılda 1 milyon 360 bin vatandaşını işe yerleştirdi, işsizliği 2 puan düşürdü. Bunları yaparken bütçe açığını düşürdü, cari açığı düşürdü. Ülkemiz bütün performanslarına baktığımızda dünya sıralamasında hep ilk 3'te, 5'te oldu. Büyüme rakamları sürekli yukarı olarak revize edildi."

- "Ekonomimize güvenmeye devam etmeliyiz"

Zeybekci, tüm ekonomik verilerin iyiye gittiği dönemde döviz kuru üzerinden bazı çevrelerin saldırıya geçtiğine işaret etti.

"Son günlerde kurla ilgili sıkıntılar var, reel sektör de maliyetleri yükseltmiştir ama emin olun yakın süre içinde, seçimlerden önce büyük bir rahatlama olduğunu hep birlikte göreceğiz." diyen Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz ekonomimize güvenmeye devam etmeliyiz. Kendimize olan güvensizliğimiz en büyük sorunumuz. Bütün İslam coğrafyasının gözü de yüreği de bizim üzerimizde. Bunun için bize saldırıyorlar, onun için Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Güçlenmemizi istemeyenler 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiği günleri özlüyor, yüzde 7 binlik faizleri özlüyorlar ama geçti."

- "Ucuz koalisyonların peşinde olanlar kaybedecek"

Zeybekci, Türkiye'nin artık satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğunu vurguladı.

"Artık derinliği olan bir ekonomimiz var." ifadesini kullanan Zeybekci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Onun için çalkantılardan, dalgalanmalardan eskisi gibi etkilenmiyoruz. Bütün bunlar AK Parti hükümetleri sayesinde oldu. Bakın, bizim gibi dünyada büyüyen başka bir ülke yok. Allah'ın izniyle bu dönemler geçecek. 24 Haziran, her şeyin yeniden başladığı bir gün olacak. Asil milletin küllerinden doğduğu bir gün olacak. Bu yüzden seçimler çok önemli. Ucuz koalisyonların peşinde olanlar kaybedecek."

Uşak Valisi Salim Demir'in de eşlik ettiği Bakan Zeybekci, daha sonra bir otelde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran ekonomi kur Müsiad seçim

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