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“Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz”

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: - “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı demokratik temayüller çerçevesinde alınmıştır. İstanbul’u yönetecek iradeyi belirleyen seçimler, soru işareti barındırmamalı. Bu nedenle YSK’nın aldığı karar milletimize hayırlı olsun. Seçimlerin yenilenmesi ise ekonomik istikrarı bozmaz”

İSTANBUL (AA)- Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının demokratik temayüller çerçevesinde alındığını belirterek, “İstanbul’u yönetecek iradeyi belirleyen seçimler, soru işareti barındırmamalı. Bu nedenle YSK’nın aldığı karar milletimize hayırlı olsun. Seçimlerin yenilenmesi ise ekonomik istikrarı bozmaz” ifadesini kullandı.

TÜMSİAD Başkanı Doğan yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek yenilenmesine karar vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun bir hukuk kurulu olduğuna dikkati çeken Doğan, ‘’İstanbul sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeği bir şehir. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’un ekonomik büyüklüğü birçok ülkeden fazla. Böylesine önemli bir şehri yönetecek iradeyi belirleyen büyükşehir belediye seçimlerinin de hiçbir soru işaretini barındırmaması gerekiyordu. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinde akıllarda kalan soru işaretlerini de yok edecek bir karar almıştır. 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri tüm milletimiz adına hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

- “Ekonomiyi olumsuz etkilemez”

Doğan, Türkiye’nin son beş yıldır seçim ikliminde yaşadığını ve hükümetin önünde icraat için 4,5 yıl gibi uzun bir süre olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Daha şimdiden ekonomik büyüme, istihdam, ihracat, enflasyonla mücadele gibi alanlarda önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. TÜMSİAD olarak biz de ‘Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam’ diyoruz. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ise ekonomik istikrarın korunmasında herhangi bir sorun teşkil etmez, ekonomiyi olumsuz etkilemez.’’

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Anahtar Kelimeler:
TÜMSİAD Yaşar Doğan YSK

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