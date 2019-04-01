"Seçimsiz geçecek süreçte ilk gündem ekonomi olmalı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin seçimsiz geçirilecek 4,5 yıllık süreçte ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gelecek 4,5 yılda seçim gündemi olmayacağına işaret ederek, bu sürecin ekonomiye odaklanmak adına önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türk milletinin sandığa gidip oyunu kullandığını, seçime yüksek katılım göstererek demokrasiye ve demokratik haklarına sahip çıktığını, tüm dünyaya da demokrasinin Türkiye'deki işlerliğini gösterdiğini aktaran Yıldırım, bazı münferit olaylar dışında huzur içinde geçen seçimin sonuçlarının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım, seçimlerin uzun süredir gündemde olduğunu dile getirerek, "Bu gündem hem ekonomiyi hem de toplumu yordu. Biraz dinginliğe ihtiyacımız var. Seçimsiz geçecek dönem ekonomik toparlanma için bir fırsat olacaktır. İş dünyası olarak bu fırsatı doğru değerlendirebilmek için çalışacağız. Seçimsiz geçecek 4,5 yıllık süreçte Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Ekonomiye odaklanarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha çok yatırım yapmak, istihdam yaratmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.