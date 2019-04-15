FİNANS

SEC’ten Volkswagen eski CEO’suna sahtecilik suçlaması

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Volkswagen eski CEO’su Martin Winterkorn’u dizel araçların emisyon değerleriyle ilgili skandalın araştırılması sırasında yatırımcıları aldatmakla suçladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Nisan (DHA) - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Volkswagen eski CEO’su Martin Winterkorn’u dizel araçların emisyon değerleriyle ilgili skandalın araştırılması sırasında yatırımcıları aldatmakla suçladı.
SEC’in suçlaması, Volkswagen’in ABD’nin suçlamalarıyla yüzleştikten iki yıl sonra geldi.
SEC, Nisan 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında Volkswagen’in, üst düzey yöneticilerin ülkedeki 500 binden fazla aracın yasal olarak yasal araç emisyon limitlerini aştığının farkında olmasına karşın, ABD piyasalarında 13 milyar dolardan fazla tahvil ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ettiğini belirtti.
SEC’e göre, Volkswagen yatırımcılara ve yatırımcılara araç kalitesi, çevresel uygunluk ve şirketin finansal durumu hakkında yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptı.
SEC'in Yönetici Yardımcısı Stephanie Avakian, "Volkswagen emisyon hilesini, milyarlarca dolarlık tahvilleri yatırımcılara şişirilmiş fiyatlarla satırken sakladı" dedi.
Çevre Koruma Ajansı'na göre, Eylül 2015'te Volkswagen, emisyon testlerini aldatmalarına olanak sağlayan 475 bin'den fazla araca yazılım kurdu. Yazılım, araba bir test makinesine yerleştirildiğinde azot oksit emisyonlarını azaltarak yanıltıcı sonuçlar verirken, sürüş sırasında ise daha yüksek emisyonlara izin vererek daha yüksek motor performansı sağladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Volkswagen'i 2016 yılında emisyonları aldatan yazılım yüzünden dava ederken, Federal Ticaret Komisyonu da "Temiz Dizel" araçlarını çevre dostu olarak tanıtan reklamlarda yanlış iddialarda bulunduğunu söyleyerek şirketi dava etmişti.

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