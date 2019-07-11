FİNANS

Securitas, 2019'da bin 500 yeni istihdam sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Securitas Türkiye Finans Koordinatörü Hakan Ilgar: - "2018'i yaklaşık 20 bin çalışan ile kapattık. Son 5 yılda teknolojiye yaklaşık 20 milyon TL yatırım yaptık, bu yıl ise 6 milyon TL civarı bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca 2019 yılı için bin 500 yeni istihdam yaratma hedefimiz var"

İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye Finans Koordinatörü Hakan Ilgar, "2018'i yaklaşık 20 bin çalışan ile kapattık. Son 5 yılda teknolojiye yaklaşık 20 milyon TL yatırım yaptık, bu yıl ise 6 milyon TL civarı bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca 2019 yılı için bin 500 yeni istihdam yaratma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Securitas yaptığı yazılı açıklama ile bu yılki yatırım ve istihdam hedeflerini duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" listesinde yüzde 26 büyüme kaydeden Securitas Türkiye, 361'inci sırada yerini alırken, istihdamda ise 12'inci sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Finans Koordinatörü Hakan Ilgar, şirketi 2018'de sektör lideri konumunu güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pek çok önemli oyuncuyu portföyümüze dahil ettik. AVM, ofis/rezidans ve endüstriyel tesisler, öne çıkan segmentlerimiz arasında. İstihdamda ise ciddi bir sıçrama yaparak, 2018’i yaklaşık 20 bin çalışan ile kapattık. Bu yıl için yüzde 25 büyüme hedefliyoruz.

Ciro hedefimiz 1,2 milyar TL civarında olacak. Teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz ve Entegre Güvenlik Çözümleri olarak adlandırdığımız teknoloji ağırlıklı çözümlerimiz yine önceliğimiz olacak. Son 5 yılda teknolojiye yaklaşık 20 milyon TL yatırım yaptık, bu yıl ise 6 milyon TL civarı bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca 2019 yılı için bin 500 yeni istihdam yaratma hedefimiz var."

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