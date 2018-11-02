Securitas Türkiye 20 bin çalışanla hedefine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Securitas, 2020 hedefleri arasında yer alan 20 bin çalışan sayısına 2018 yılında ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimli, farklı ve sürdürülebilir kavramlarının yön verdiği 2020 yol haritasının önemli noktalarından biri olan 20 bin çalışan hedefini yakalayan Securitas, binlerce datanın analiz edildiği öngörülebilir güvenlik hizmetleri için çıktığı dijital dönüşüm yolculuğuna devam ediyor.

Securitas Başlama Vuruşu Toplantısı, bu yıl 19- 21 Ekim 2018'de Antalya Papillion Zeugma Otel'de gerçekleştirildi. Securitas Türkiye idari kadrosundan 340 kişinin katılımcı olarak yer aldığı toplantının ana teması Birlikte Daha Güçlüyüz oldu.

Toplantıda 20 bin kişiye ulaşan Securitas ailesinin birlikte daha güçlü ve hedef odaklı çalışacağı teması üzerinde duruldu.

3 günlük organizasyonun ilk gününde 2018 senesi değerlendirilerek, senenin kapanışı gerçekleştirildi. İkinci gününde ise çalışanlara özel vakalar verilerek birlikte çözümler üretmelerini teşvik edecek bir workshop gerçekleştirildi.