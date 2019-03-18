FİNANS

Securitas'tan 2019'da 2 bin 500 kişilik istihdam

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak

İSTANBUL (AA) - Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe almayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas Çalışanlarıdır mottosuyla insan kaynakları stratejisine yön veren Securitas Türkiye, açık ve şeffaf yönetim politikasıyla çalışanlarına fırsat eşitliği ve kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

75 ilde 11 Bölge Müdürlüğü yaklaşık 20 bin çalışanı ile güvenlik hizmeti sunan Securitas Türkiye, güvenlik sektöründe sürdürülebilir iş gücüne yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas İnsan Kaynakları Koordinatörü Ebru Gültekin, Securitas idari kadrosunun yüzde 30'unun güvenlik görevliliğinden gelen çalışanlardan oluştuğunu belirtti.

Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Securitas, tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimi için verdiğimiz eğitimler bizim için büyük önem taşıyor. Her bir çalışana ortalama 100 saat sınıf eğitimi, yine ortalama 700 dakikalık uzaktan eğitim veriyoruz. Tüm idari ve saha çalışanlarımızın bir araya gelebilmesi amacı ile hayata geçirdiğimiz Securitas Çalışan Portal’ı üzerinden online eğitimlerimizi saha ve idari kadrodaki çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tamamen içeriden beslenen içeriklerle tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine yönelik olarak da her yıl gerçekleştirdiğimiz buluşmalar mevcut. Ayrıca gelecek nesil şube staj programı, bağlılık ve tutundurma faaliyetleri, Securitas Çalışanları Vakfı, şikayet yönetimi, çalışan anketi ve çeşitli ödüller de IK politikamız dahilinde."

Diğer sektörlere göre güvenlik sektöründe kadın istihdamının oldukça düşük olduğunu belirten Gültekin, "Şirket yönetim kadromuzda kadın oranı yüzde 30, saha kadromuzda ise yüzde 12'ler civarında. Bu anlamda sektör ortalamasının üzerindeyiz. Ancak yine de bunu arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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