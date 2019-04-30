FİNANS

Securitas'tan kameralı Uzaktan Refakat Hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Securitas "Uzaktan Refakat Hizmeti", kişilerin ya da kurumların talebi üzerine kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Securitas "Uzaktan Refakat Hizmeti", kişilerin ya da kurumların talebi üzerine kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanarak müşterilere pek çok konuda çözüm imkanı sunuyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Securitas "Uzaktan Refakat Hizmeti" ile fark yaratıyor. Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından sunulan hizmet ile mal sevkiyatının problemsiz işlemesinden geç saatlerde ofislerde çalışanların otoparka güvenli şekilde ulaşmasına kadar pek çok olası senaryoya çözüm sağlanıyor.

Sistem, kişilerin ya da kurumların talebi üzerine kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanarak kişilerin güvenli bir şekilde hareket etmesi, bir noktadan diğerine herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan ulaşması imkanı sunuyor.

- Gece mal sevkiyatı

Özellikle perakende sektörüne sunulan bu çözüm ile gece sevkiyatı için güvenlik görevlisi bulundurma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Gıda perakende zincirlerinin tercih ettiği bu metot sayesinde gece sevkiyatı sırasında Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’nden bir operatör, sevkiyatın yapıldığı mağazaya bağlanıyor ve alarmı kapatarak malın mağazaya güvenli bir şekilde bırakılmasına refakat ediyor. Sevkiyat bittiğinde ise alarmı tekrar devreye alarak sürecin kusursuz bir şekilde işlemesini sağlıyor.

Gece geç saatlerde yüzlerce sevkiyatın yapıldığı perakende zincirlerinde ciddi maliyet tasarrufu sağlayan çözüme, sektörün önde gelenleri de büyük ilgi gösteriyor.

- Kişi refakati

Uzaktan Refakat Hizmeti, kişiler için de kullanılabiliyor. Kişi, ister iş yerinde ister konutunda ihtiyaç olduğu durumlarda Uzaktan Refakat Hizmeti’nden yararlanabiliyor.

Söz konusu hizmeti, özellikle gece geç saatlere kadar ofislerde çalışanlar ya da geç saatte otoparkından güvenli bir şekilde evine ulaşmak isteyen kişiler tercih ediyor. Sistem, kameralar aracılığıyla güzergah boyunca kişiyi takip ediyor, sesli destek ile güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştırıyor.

Hizmet kapsamında, giriş ve çıkışlara uzaktan gözle refakat, ses ve ışık ile müdahale, gereken durumlarda ihbarların gerçekleştirilmesi, sistemlerin çalışır durumda olmasının sürekli kontrolü ve detaylı raporlama hizmetleri sağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Emre Erdal, uygulamadan son derece memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uzaktan Refakat Hizmeti’nin müşterilerin ihtiyacına göre pek çok farklı kullanım alanı olabiliyor. Sistemi, uzaktan refakata ihtiyaç duyulan her alanda kullanmak mümkün. İnsanlı güvenlik ile teknolojiyi bir araya getirdiğimiz entegre güvenlik çözümleri ile Uzaktan Refaket Hizmeti dahil olmak üzere en az maliyetle optimum çözümler sunuyoruz."

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Securitas Uzaktan Refakat Hizmeti

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