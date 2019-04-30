Securitas'tan kameralı Uzaktan Refakat Hizmeti

İSTANBUL (AA) - Securitas "Uzaktan Refakat Hizmeti", kişilerin ya da kurumların talebi üzerine kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanarak müşterilere pek çok konuda çözüm imkanı sunuyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Securitas "Uzaktan Refakat Hizmeti" ile fark yaratıyor. Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından sunulan hizmet ile mal sevkiyatının problemsiz işlemesinden geç saatlerde ofislerde çalışanların otoparka güvenli şekilde ulaşmasına kadar pek çok olası senaryoya çözüm sağlanıyor.

Sistem, kişilerin ya da kurumların talebi üzerine kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanarak kişilerin güvenli bir şekilde hareket etmesi, bir noktadan diğerine herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan ulaşması imkanı sunuyor.

- Gece mal sevkiyatı

Özellikle perakende sektörüne sunulan bu çözüm ile gece sevkiyatı için güvenlik görevlisi bulundurma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Gıda perakende zincirlerinin tercih ettiği bu metot sayesinde gece sevkiyatı sırasında Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’nden bir operatör, sevkiyatın yapıldığı mağazaya bağlanıyor ve alarmı kapatarak malın mağazaya güvenli bir şekilde bırakılmasına refakat ediyor. Sevkiyat bittiğinde ise alarmı tekrar devreye alarak sürecin kusursuz bir şekilde işlemesini sağlıyor.