Securitas'tan konutlara güvenli ortam sağlayan çözümler

İSTANBUL (AA) - Dünya genelinde binlerce konuta güvenlik hizmeti sunan Securitas, akılı kamera sistemleri, Uzaktan İzleme Merkezi gibi teknoloji çözümleriyle evlere güvenli bir ortam sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, ağırlıklı olarak siteler ve müstakil konutlar için tercih edilen bu sistemler için öncelikle risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirleniyor. Analiz sonuçlarına göre gerekli olan yerlere özel kameralar yerleştirilerek, Uzaktan İzleme Merkezi sisteme entegre ediliyor.

Yeni nesil güvenlik kameraları adeta insan gözü gibi tehlikeyi algılayarak ilgili görüntüyü anında operatörün önüne getiriyor ve aksiyon alınmasını sağlıyor. Böylece hareketsiz duran bir paketi, dolaşan şüpheli birini ya da çitlere izinsiz girmeye çalışan bir kişiyi kameralar aracılığıyla fark etmek mümkün oluyor.

Böyle bir durumda öncelikle sesli müdahaleyle "Securitas tarafından izleniyorsunuz, uzaklaşmazsanız güvenlik güçleri yönlendireceğiz" şeklinde uyarı yapılıyor. Bu uyarıdan sonra ihlali yapanların yüzde 99'u bölgeden uzaklaşıyor ve olaylardan müdahaleye ihtiyaç duymadan çözülüyor.