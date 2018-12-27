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Securitas'tan konutlara güvenli ortam sağlayan çözümler

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim: - "Her konutu ya da siteyi bir proje gibi ele alıp, ona özel çözümler üretiyoruz. Güvenlik görevlilerine verilen özel eğitimlerle oluşturulan güvenlik paketi birbirini tamamlayarak riskleri minimum indiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya genelinde binlerce konuta güvenlik hizmeti sunan Securitas, akılı kamera sistemleri, Uzaktan İzleme Merkezi gibi teknoloji çözümleriyle evlere güvenli bir ortam sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, ağırlıklı olarak siteler ve müstakil konutlar için tercih edilen bu sistemler için öncelikle risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirleniyor. Analiz sonuçlarına göre gerekli olan yerlere özel kameralar yerleştirilerek, Uzaktan İzleme Merkezi sisteme entegre ediliyor.

Yeni nesil güvenlik kameraları adeta insan gözü gibi tehlikeyi algılayarak ilgili görüntüyü anında operatörün önüne getiriyor ve aksiyon alınmasını sağlıyor. Böylece hareketsiz duran bir paketi, dolaşan şüpheli birini ya da çitlere izinsiz girmeye çalışan bir kişiyi kameralar aracılığıyla fark etmek mümkün oluyor.

Böyle bir durumda öncelikle sesli müdahaleyle "Securitas tarafından izleniyorsunuz, uzaklaşmazsanız güvenlik güçleri yönlendireceğiz" şeklinde uyarı yapılıyor. Bu uyarıdan sonra ihlali yapanların yüzde 99'u bölgeden uzaklaşıyor ve olaylardan müdahaleye ihtiyaç duymadan çözülüyor.

Securitas, projenin büyüklüğüne göre hizmeti farklılaştırıyor. Büyük sitelere izleme merkezi projenin kurabildiği gibi daha küçük çaplı projelerde İstanbul'da ve Ankara'da yer alan Uzaktan İzleme Merkezleri aracılığıyla bu hizmeti verebiliyor. Böylece müşteriler projelerine yerleştirilen kameralar İstanbul ve Ankara'da yer alan Türkiye'nin en büyük uzaktan izleme merkezi tarafından 7 gün 24 saat izlenerek, alarmlara anında müdahale ediliyor.

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- "Riski en aza indiriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, her konutu ya da siteyi bir proje gibi ele alıp, ona özel çözümler ürettklerini belirterek, "Süreci, doğru güvenlik sistemleri ve onu tamamlayacak güvenlik görevlilerinin seçimiyle başlatıyoruz. Güvenlik görevlilerine verilen özel eğitimlerle oluşturulan güvenlik paketi birbirini tamamlayarak riskleri minimum indiriyoruz. Herhangi bir risk unsuru ortaya çıktığında emniyet yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli bilgilendirmeleri kendilerine yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erim, son yıllarda kamera izleme sistemleriyle uzman güvenlik görevlilerinin önem kazandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Etkin ,fonksiyonel kamera ve alarm sistemleri, PDA cihaz uygulamalarının yanı sıra hizmet alanına özel eğitimler alan uzman güvenlik görevlileri ile oluşturulan entegre güvenlik çözümleri, site sakinlerini rahatsız etmeden, onlar için güvenli ve huzurlu ev ortamı sağlıyor. Bilgi, insan ve teknolojinin bir araya getirildiği güvenlik çözümleri ile güvenli ortamlar oluşturuluyor. Uzaktan devriye hizmet, alarm sistemi, video doğrulama ve akıllı yazılımlarla bir verilen güvenlik hizmetleri anında müdahalenin ötesinde risk teşkil edebilecek bir olayın gerçekleşmesinin önüne geçiyor, olası tehditleri ortadan kaldırıyor."

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