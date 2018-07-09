"Sedef hastalarının yüzde 84'ü ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaşıyor"

İSTANBUL (AA) - Novartis tarafından hazırlanan hasta anket çalışmasına göre, Türkiye'de sedef hastalarının yüzde 84'ü ciltlerindeki belirtiler nedeniyle ayrımcılık ve dışlanma ile karşılaşıyor.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından, sedef hastalığı hakkında bugüne kadar yapılan en büyük küresel anket olan ve Türkiye'den hastaların da dahil olduğu "Sedef Hastalığını Anlamak" isimli hasta anketinin sonuçları Avrupa Dermatoloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar Akademisi Bilimsel dergisinde duyuruldu.

Dünya genelinde orta-şiddetli sedefi olan 8 bin 338 hastanın katıldığı ve 31 ülkeden 25 hasta derneğinin dahil olduğu anket çalışması, Novartis'in hasta dernekleri ile bugüne kadar yaptığı en kapsamlı iş birliği olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye'den 381 hastanın katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması Türkiye'de Sedef Hastaları Dayanışma Derneği iş birliğinde yürütüldü.

Çalışmanın Türkiye ayağında danışman hekim olarak görev yapan dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Sibel Alper, Türkiye sonuçlarının dünya sonuçlarıyla benzer bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'de de katılımcıların yüzde 84'ü ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalırken, sedefin bulaşıcı olup olmadığı sorusuna maruz kalanların oranı Türkiye'de yüzde 56'ya yükseliyor. Katılımcıların yüzde 46'sı toplum içinde rahatsız edici bakışlarla karşılaşmış, yüzde 26'sı insanların ellerini sıkmayı istemediğini söylüyor." ifadelerini kullandı.