“Şeffaflık Ödülleri” başvuruları başladı

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunanlar ya da şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik alanlarında örnek davranış ve uygulamalarda bulunanlar ödüllendirecek.
2018 Şeffaflık Ödülleri için başvurular, 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren kabul edilecek.
Ödüle başvurmak isteyen kişi veya kurumların 22 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru formunu doldurmaları ve varsa çalışmalarına ilişkin ek belgeleri (video, yazı, görsel vb.) info@seffaflik.org adresine göndermeleri gerekiyor.
Başvurular Kurumsal, Yurttaş/Sivil Girişim, Medya ve Gençlik olmak üzere dört kategoride değerlendirilecek.
Ödüller 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak.
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