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Şehir hastanelerinden su tasarrufunda örnek uygulama

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Yozgat, Adana ve Elazığ şehir hastanelerinde uygulanan Su Yönetim Planı ile yağmur suları yeniden kullanıma kazandırılarak peyzaj sulaması yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Yozgat, Adana ve Elazığ şehir hastanelerinde uygulanan Su Yönetim Planı ile yağmur suları yeniden kullanıma kazandırılarak peyzaj sulamasında kullanılıyor.

Rönesans Holding'in grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım'dan 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su tasarrufuna ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, teşhis ve tedavide son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında sağlık hizmeti veren Yozgat, Adana ve Elazığ şehir hastaneleri, Su Yönetim Planı uygulamasıyla sudan tasarruf sağlayarak sosyal bir sorumluluğu da yerine getiriyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hizmet verilen şehir hastanelerinde, yağmur suları yeniden kullanıma kazandırılarak peyzaj sulamasında kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su ihtiyacını gündemde tutmak, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık yaratmak adına belirlenmiş bir gün olan 22 Mart’ta, gözler su tasarrufuna çevriliyor.

Dünyayı tehdit eden kuraklık nedeniyle suyun öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı günlerde, su tasarrufuna yönelik çalışmalar yapan kurumlar ise hayata geçirdikleri projelerle sudan tasarruf sağlayarak model oluyor.

Su tasarrufunu kurumsal sosyal sorumluluk olarak kabul eden Rönesans İşletme Hizmetleri, Yozgat, Adana ve Elazığ şehir hastanelerinde, Su Yönetim Planı uyguluyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki plan kapsamında, tüm su tüketim kayıtları günlük olarak tutuluyor. Tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen plan, veriler eşliğinde değerlendirilerek tüm binalarda bilimsel su yönetimi sağlanıyor.

Kayıt altına alınan ve sürekli kontrol altında tutulan tüketim verileri, aynı zamanda sürekli ve kalıcı tasarruflar yapılmasına kaynak oluşturuyor.

- Çifte fayda sağlanıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, bahçe ve peyzaj alanlarının sulaması, yağmur suları ve içinde kimyasal bileşenler bulunmayan atık suların Gri Su Deposu’nda toplanması ile elde edilen sulardan sağlanıyor.

Bu şekilde hem kullanım suyundan yüzde 50 tasarruf sağlanıyor, hem de bakımlı ve sağlıklı bir peyzaj alanı elde ediliyor.

Tüm paydaşların katılımı ile oluşturulan komisyon toplantılarında, verilen hizmetlerin kalitesi düşürülmeden tasarruf sağlamanın yolları aranıyor. Çıkan sonuçlar hastane çalışanları ile paylaşılıyor ve sonuç almak için yapılan çalışmalara tüm personel dahil ediliyor. Belirli bir rejime oturan tüketim değerlerinin daha da azaltılabilmesi için komisyonlar tarafından aylık olarak yapılan toplantılarda, gerçekleştirilen çalışmalar bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için çalışanlara aktarılıyor.

Suyu etkin ve verimli kullanmanın yanı sıra düzenli yapılan ölçümlerle hastane içinde suya bağlı bakteri oluşumları engelleniyor ve dönemsel raporlarla belgeleniyor. Çevreye ve doğaya duyulan saygının sonucu olarak tesis içinde oluşan tüm atık sular ise doğrudan kanalizasyona verilmiyor, özel sistemlerden geçirilerek uygun şartlar sağlandıktan ve zararsız hale getirildikten sonra şebekeye aktarılıyor.

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