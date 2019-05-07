FİNANS

Şehir hastanesi modeline yabancı ilgisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "Bağımsız Devletler Topluluğu ve MENA ülkelerinden Türkiye modelini inceleyip kendi ülkelerine adapte etmek amacıyla heyetler geliyor. Bizler de özel sektör olarak şehir hastanelerinde kazandığımız bu tecrübeyi yurt dışına götürüp orada da uygulamak istiyoruz" - "Ciddi taleplerle de karşılaşıyoruz. İnşallah 2019 yılında bizim de beklentimiz Kazakistan olabilir ilk olarak. Belki Irak belki de Afrika da olabilir. Üç pazara da bakıyoruz. Bir ya da iki hastanede bu tecrübelerimizi aktarmış olacağız"

CEM ŞAN - YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve MENA ülkelerinden (Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri) Türkiye'nin şehir hastanesi modelini inceleyip kendi ülkelerine adapte etmek için heyetler geldiğini belirterek, "Bizler de özel sektör olarak şehir hastanelerinde kazandığımız bu tecrübeyi yurt dışına götürüp orada da uygulamak istiyoruz." dedi.

Kayseri, Konya, Şanlıurfa ve Manisa'daki şehir hastanelerinin yapımını üstlenen YDA firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, AA muhabirine, 2019'un kendileri açısından yurt dışına daha fazla ağırlık verecekleri bir yıl olacağını söyledi.

Yapısal reformlar sayesinde 2020'de tamamen toparlanmış, pozitif büyümelere sahip bir Türkiye göreceklerine inandıklarını belirten Arslan, "YDA Grup olarak Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi'nin yatırımcısı ve işletmecisiyiz. Şehir hastaneleri Türkiye için çok önemli ve stratejik yatırımlar. Kamunun tecrübesiyle özel sektördeki otelcilik hizmetleri, hijyenik şartlar ve konfor şartları birleşti. Şu anda dünyaya örnek ve model bir hastaneciliğe sahip olduk." diye konuştu.

Arslan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinde Türkiye'de kamu ve özel hastaneler arasında 100 tam puan alan ilk hastane olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kayseri'deki şehir hastanesini geçen yıl mayısta açtık. 8 ay sonra Sağlıkta Kalite Standartlarına göre 100 tam puan alabilmek önemli bir şey. Diğer taraftan şehir hastanelerinin illere getirdikleri ekonomik canlılıklar, katma değerler söz konusu. Şu anda devam eden ve açılmış olan işlerde yaklaşık olarak toplam 10 milyar avronun üzerinde bir yatırım yapıldı şehir hastanelerine. Tabii ki bu tip altyapı yatırımları ekonomiye de canlılık sağlıyor ve canlılık getiriyor. Şehir hastanelerindeki edindiğimiz tecrübeyi şu anda kamu bile ihraç etmeye başladı. Bağımsız Devletler Topluluğu ve MENA ülkelerinden Türkiye modelini inceleyip kendi ülkelerine adapte etmek amacıyla heyetler geliyor. Bizler de özel sektör olarak şehir hastanelerinde kazandığımız bu tecrübeyi yurt dışına götürüp orada da uygulamak istiyoruz."

Yurt dışından ciddi taleplerle de karşılaştıklarını belirten Arslan, "İnşallah 2019 yılında bizim de beklentimiz Kazakistan olabilir ilk olarak. Belki Irak belki de Afrika'da olabilir. Üç pazara da bakıyoruz. Bir ya da iki hastanede bu tecrübelerimizi aktarmış olacağız. Güzel kontrat yapacağız ve buradan da istihdam götüreceğiz." diye konuştu.

Arslan, grup olarak Türkiye'deki yatırımlara da hız kesmeden devam edeceklerine dikkati çekerek, inşaatları devam eden bin 700 yataklı Şanlıurfa ile bin 250 yataklı Konya şehir hastaneleri projesinin sürdüğünü, Konya Şehir Hastanesi'nin bu yıl sonunda açılacağını sözlerine ekledi.

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bursa Örnek proje şehir hastanesi yatırım YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan yurt dışı

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