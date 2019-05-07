Şehir hastanesi modeline yabancı ilgisi

CEM ŞAN - YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve MENA ülkelerinden (Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri) Türkiye'nin şehir hastanesi modelini inceleyip kendi ülkelerine adapte etmek için heyetler geldiğini belirterek, "Bizler de özel sektör olarak şehir hastanelerinde kazandığımız bu tecrübeyi yurt dışına götürüp orada da uygulamak istiyoruz." dedi.

Kayseri, Konya, Şanlıurfa ve Manisa'daki şehir hastanelerinin yapımını üstlenen YDA firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, AA muhabirine, 2019'un kendileri açısından yurt dışına daha fazla ağırlık verecekleri bir yıl olacağını söyledi.

Yapısal reformlar sayesinde 2020'de tamamen toparlanmış, pozitif büyümelere sahip bir Türkiye göreceklerine inandıklarını belirten Arslan, "YDA Grup olarak Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi'nin yatırımcısı ve işletmecisiyiz. Şehir hastaneleri Türkiye için çok önemli ve stratejik yatırımlar. Kamunun tecrübesiyle özel sektördeki otelcilik hizmetleri, hijyenik şartlar ve konfor şartları birleşti. Şu anda dünyaya örnek ve model bir hastaneciliğe sahip olduk." diye konuştu.