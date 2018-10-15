FİNANS

SEİS'ten tıbbi görüntüleme cihazı için öneri

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

SEİS Başkanı Metin Demir: - "Türkiye'de üretilmesi gündemde olan 5 görüntüleme cihazından 3'ünü şu an Türkiye'de üretemiyoruz ama hasta başı monitör ve dijital röntgeni üretme kapasitemiz var" - "Hasta başı monitör ve dijital röntgen ihale kapsamından çıkartılıp, diğer üç ürünle ilgili teknoloji transfer edebilecek yerel firmalarla anlaşılabilir"

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, yabancı firmalarla ortak üretilmesi gündemde olan 5 tıbbi görüntüleme cihazından hasta başı monitör ve dijital röntgenin yerli imkanlarla üretilebildiğini belirterek, "Bu iki ürün ihale kapsamından çıkartılıp, diğer üç ürünle ilgili teknoloji transfer edebilecek yerel firmalarla anlaşılabilir." dedi.

Demir, AA muhabirine, Türkiye'de küresel firmalarla ortak görüntüleme cihazı üretilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi İşbirliği Programı çerçevesinde 5 cihazın (MR, CT, ultrasonografi, hasta başı monitör ve dijital röntgen) Türkiye'de üretilmesinin uzun zamandır gündemde olduğunu anımsatan Demir, bununla ilgili 5 Temmuz'da ihaleye çıkıldığını ancak ihalenin birkaç kez ertelendiğini söyledi.

Demir, söz konusu 5 üründen 3'ünün (MR, CT, ultrasonografi) şu an Türkiye'de üretilemediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hasta başı monitör ve dijital röntgeni Türkiye'de üretme kapasitemiz var ancak küresel oyuncular ölçeği büyütmek için 5 ürünün tamamını kapsaması halinde ihaleye iştirak edeceklerini söylüyorlar. Yani kendileri açısından cazip olması için paketi büyük tutuyorlar. Bu durum, hasta başı monitör ve dijital röntgeni üretebilen yerli firmaların kapanmasına sebep olur. Zaten ihalenin ertelenmesinin ana sebebi de bu iki ürünü üreten üreticilerin karşılaşacağı olumsuz durum."
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- "Teknoloji transferi yapılmalı"

Demir, Türk firmaların hasta başı monitör ve dijital röntgen cihazlarının dışındaki diğer 3 ürünü de üretme potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hasta başı monitör ve dijital röntgen ihale kapsamından çıkartılıp, diğer 3 ürünle ilgili teknoloji transfer edebilecek yerel firmalarla anlaşılabilir. Çünkü bu 3 ürünü zaten satın alıyoruz ancak satın alırken ürünün yerelleştirilmesini ön planda tutmalı ve bu firmaların kullandıkları en son teknolojileri de Türkiye'de üretmeliyiz. Sadece iç pazar için değil, ihracat odaklı düşünmeliyiz. Bunun için de imal edilecek ürünün son teknoloji ve satılabilir olması lazım."​

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