FİNANS

SEİS'ten yapay zeka ve dijitalleşme çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir: - "Sektör olarak yapay zeka ve dijitalleşmeye odaklanmamız gerekiyor"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, "Sektör olarak yapay zeka ve dijitalleşmeye odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Ankara’daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması" konulu projenin açılış toplantısı, Başkent Üniversitesinde yapıldı.

SEİS Başkanı Metin Demir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tıbbi cihaz üretiminde Türkiye’nin ciddi mesafe katettiğini, sektörün içinde bulunduğu durumun tespiti ve gelişmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ankara Kalkınma Ajansı desteklerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

"Sektör olarak yapay zeka ve dijitalleşmeye odaklanmamız gerekiyor." diyen Demir, “Yetkinliklerimiz ve yapabileceklerimizi iyi bir fizibilite çalışmasıyla kayda geçirirsek sonrasını daha iyi planlarız. Önce durumumuzu tespit etmek gerekiyor ve bu projeyi Kalkınma Ajansıyla Ankara’da hayata geçireceğiz. Bunun tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi gerekiyor. ” ifadelerini kullandı.

Üretim ekosisteminin birlikte hareket etme kültürüyle oluşacağını kaydeden Demir, Ankara Kalkınma Ajansı ve Başkent Üniversitesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Projeyle tıbbi cihaz endüstrisinin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için zorunlu olan klinik çalışmaların yapılması, üretimin her aşamasında yer alacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve akredite merkezlerinin kurulması hedefleniyor.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı
THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyaretiTHY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı M

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.