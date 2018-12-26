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Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

ŞEKER-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesinin iptal edildiğini söyledi.

Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ŞEKER-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesinin iptal edildiğini söyledi.
Şeker-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, Burdur ile birlikte Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalelerinin iptal edildiğini belirtti. Onay, "Bugün Burdur Şeker Fabrikası'nda sevinçli günümüz. Şubat 2018'de başlayan Türk Şeker'in 14 şeker fabrikasının satış işlemlerinde 10 fabrikanın satışı yapılarak devri yapıldı. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın ise ihalesi iptal edilmişti. Burdur, Yozgat ve Ilgın fabrikalarının ise ihalesi yapılmış ve devri beklenilmekteydi. O günden bugüne alıcı firmalar 3 defa uzatma hakkı kullandı. Bu tarih 25 Aralık tarihi itibarıyla sona erdi. Bugüne kadar şeker fabrikasının özelleştirilmemesiyle ilgili sendika olarak kamuoyunu sık sık bilgilendirdik ve ciddi mücadelelerde bulunduk. 26 Aralık 2018 günü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Türk Şeker'den sevinçli haberi aldık. Burdur, Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının satışları iptal edildi" dedi.
Bu bacaları daha iyi tüttürebilmek için, maliyetleri minimize ederek, daha kârlı bir şeker fabrikası yaratmak için var olduklarını vurgulayan Mustafa Onay, "Biz tüm üretici, çiftçi, besici, nakliyeci hep beraber el ele daha maliyeti düşük bir şeker fabrikası yaratabilmeliyiz. Burdur'daki tüm STK başkanlarından, Burdur'un ileri gelenlerinden, vekillerimizden birlik, beraberlik içerisinde şeker fabrikası için ne yapılabilir, ek yatırımlar yapabilmek, üretimi artırabilmek için ne yapılabilir; fikir birliği yaparak daha gelişmiş bir Burdur Şeker Fabrikası, istihdamı artırıcı bir şeker fabrikası yaratılmalı. Burdur Şeker Fabrikası 6 il, 26 ilçe, 152 köye hitap ediyor. 4 bin 123 çiftçimizle bu sezonda sözleşme yapılmıştı. 600 bin ton şeker pancarı bu yıl 410 bin tona düştü. Bu yüzde 100 özelleştirmenin etkisi diyemeyiz. Başta mevsimsel nedenler, yağmurun yağmayışının etkisinin yanı sıra özelleştirmenin de etkisi vardır. Biz bundan sonra 410 bin ton işleyerek değil tekrar 600 bin tonlara çıkararak tüm çiftçilerimiz ve emekçilerimizle bu tonajı bulmak istiyoruz. Şeker ambarlarımızın dolu olmasını istiyoruz. Burdur Şeker Fabrikası'nın Burdur'a yaklaşık 200 milyon liralık girdisi var" diye konuştu.

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Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildiŞeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

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