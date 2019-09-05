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Şeker pancarı üreticisi mutlu

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

KONYA'da şeker pancarı alım fiyatının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarılması, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının da yüzde 2,5’a düşmesi, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Şeker pancarı üreticisi mutlu

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA'da şeker pancarı alım fiyatının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarılması, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının da yüzde 2,5’a düşmesi, çiftçinin yüzünü güldürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül'de Konya'daki toplu açılış töreninde çiftçilere müjde vererek, pancar alım fiyatının 300 liraya yükseltildiğini, Nişasta Bazlı Şeker kotasının da 2,5 düşürülerek 1.5 milyon ton ilave pancar kotasının oluşacağını söyledi. Pancar üretiminde önemli bir yer tutan Konya'daki çiftçiler ise son gelişmelerden memnun.
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçinin fiyat artışı ve Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülmesinden memnun olduğunu ifade etti. Kavuneker, ''Glikoz 2,5’tan sıfırlanırsa hem bu çiftçinin yararına olacak hem de insanların sağlığı açısından da daha iyi olacak. 300 lira yeter mi? Hiç yoktan iyi Allah bereket versin. Ama 315-320 civarlarında olsaydı daha iyi olurdu. Ama o da enflasyonu körükleyeceği için Cumhurbaşkanımız böyle uygun görmüş Allah bereket versin. Çiftçimiz bu artıştan memnun. Çiftçi 3-5 kuruş daha kazanır. Eğer tatlandırıcı sıfırlanır, kotalarımız arttırılır, bölgeye de su gelirse çok daha güzel olur” diye konuştu.
‘ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALABİLMESİ GEREK’
Elektrik ve mazota gelen zamları göz önüne alarak çiftçinin ayakta kalabilmesi için artışların bu yönde yapılması gerektiğini söyleyen Kavuneker, şunları söyledi:
''Çiftçi için bu artış yüzde 30-35 zam gibi oldu; ama şimdi tabii burada devleti de düşünmek lazım, çiftçiyi de düşünmek lazım. Elektriğe yüzde 110 gibi bir zam geldi. Mazotun zammı keza belli. Gübre ve buna benzer maliyetler belli. Buğday da yüzde 29-30, şeker pancarında yüzde 35, mısırda yüzde 18, yağlık ay çekirdeğinde yüzde 22-24 artış oldu. Bizim artışlarımız biraz daha olmalı. Çünkü biz enflasyonda eziliyoruz. Bunların devlet imkanlarının biraz daha zorlanıp verilmesi lazım. Çünkü çiftçinin de ayakta kalabilmesi lazım. Bunlar yapılırken çiftçilerle, çiftçi temsilcileriyle de istişare edilerek, ortak yol bulunup bu fiyatların açıklanması lazım.”
‘YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEMİZ LAZIM’
İthalatçıların çiftçinin ürettiği yerli ürünlere zarar verdiğini öne süren Rıfat Kavuneker, “Bu artış tabii ki çiftçiye nefes aldırdı; ama çiftçinin nefes almasıyla bitmiyor. Bugün şeker pancarını hasat ettiniz, fabrikalara gönderdiniz şeker oldu. Ancak ithalatçılar yurt dışından düşük gümrük vergileriyle Türkiye’ye şeker getiriyor. Bu kez de fabrikaların elinde şekerler kalıyor. Türkiye’de ithalatın dengesi de sağlanması lazım. Çiftçiler çok kazanmış, fabrikalar kazanamamış. Ben malımı kime satacağım? Ürettiğim mal bu kez elimde kalacak. Onun için bunu bizim dengede tutmamız lazım. Yerli ve milli üretimi desteklememiz lazım. Raflarda mümkün olduğunca yabancı mamul bulundurmamamız lazım. İthalatçıların oyununa gelmeyelim. Fabrikaların depoları mal dolu ama siz yurt dışından mal ithal ediyorsunuz” dedi.
ÇİFTÇİYİ KÜSTÜRMEMEK GEREK
Yerli ve milli üretimin önemine değinen Rıfat Kavuneker, “Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz bu ülke için uğraşıyor çabalıyor; ama birileri de bu ülkeyi baltalıyor. İthalatla ceplerini dolduruyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Üreticiyi sahada küstürmemek lazım. Eğer üreticiyi sahadan küstürüp kaçırırsan, bir daha bu tozun toprağın içerisine gelmez. O zaman sonumuz daha kötü olur. Ne 2023 ne 2071 hedeflerimize ulaşabiliriz. Türkiye için önemli olan iki şey vardır. Birincisi dışarıya karşı dik durabilmemiz için savunma sanayimizi çok güçlendirmemiz lazım. İkincisi de bu insanların tok kalması için tarımı güçlendirmemiz lazım” diye konuştu.
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Şeker pancarı üreticisi mutluŞeker pancarı üreticisi mutluŞeker pancarı üreticisi mutlu

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