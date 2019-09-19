FİNANS

"Şeker pancarı üretim kotasında 1,5 milyon ton artış sağlandı"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 18:46 | Son Güncelleme

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10'dan önce yüzde 5'e daha sonra da yüzde 2,5'a indirildi. Bundan dolayı şeker pancarı üretim kotasında 1,5 milyon ton ilave artış ve bu pancar kotasıyla üreticilerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmıştır"

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, şeker pancarı üretim kotasında 1,5 milyon ton ilave artış sağlandığını, bu sayede üreticilerin daha fazla gelir elde edeceklerini belirtti.

Yücel, Burdur Şeker Fabrikasında 65. dönem pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu yıl şeker pancarı taban fiyatının 235 liradan 300 liraya çıkarıldığını anımsattı.

Bu fiyatın enflasyon rakamlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Yücel, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10'dan önce yüzde 5'e daha sonra da yüzde 2,5'a indirildi. Bundan dolayı şeker pancarı üretim kotasında 1,5 milyon ton ilave artış ve bu pancar kotasıyla üreticilerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmıştır." dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Fabrikanın yarım asrın üzerinde Burdur'a hizmet verdiğini vurgulayan Şıldak, fabrikanın gerek devlet eliyle gerekse özelleştirilerek üretime devam etmesinin Burdur halkının temel arzusu olduğunu söyledi.

Şıldak, şekerin stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek "Şeker tarımsal sanayi anlamında belki de en başta gelen ürün gruplarından biri. Kampanya dönemi üreticilerimiz, fabrika çalışanlarımız ve sektörün bütün paydaşları için verimli ve bereketli olsun." diye konuştu.

Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay ise 2019 kampanya döneminde 3 bin 298 çiftçi ile 555 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldığını ifade ederek "Bugün büyük emeklerle yetiştirilen pancarların alımına başlamanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından fabrikaya pancar getiren ilk 4 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi ve dualar eşliğinde kurdele kesilerek kampanya dönemi başlatıldı.

Programda, kantara çıkarılan pancar yüklü bir traktörün şoför kabinine Vali Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz binerek fotoğraf çektirdi.

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