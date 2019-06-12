FİNANS

Şeker pancarı üretiminde artış beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Şeker pancarı üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artarak 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor" - "2019-2020 pazarlama yılında şekerin yüzde 97,5'i pancardan elde edilecek" - "Yılın ilk 4 ayında DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalarak, 47 bin tona geriledi"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, şeker pancarı üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artarak 21 milyon tonu aşmasının beklendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şeker fabrikaları ülke genelinde çalışmalarına hızla devam ederken, pancar üretimi de giderek artıyor.

Pancar üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artışla 21 milyon tonu geçmesi öngörülüyor.

2019-2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2,5'e indirilmesiyle bu yıl geçmiş yıllara göre ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı.

Ülkede tüketilen şekerin tamamı yerli ve milli kaynaklarla üretiliyor. Şeker üretiminin yüzde 95'i pancardan elde ediliyor.

2019-2020 pazarlama yılında ise şekerin yüzde 97,5'inin pancardan elde edilmesi öngörülüyor.

Şeker pancarı üretimi, şeker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak arz ve talep dengesi gözetilerek planlanıyor. Üretim şartlarıyla alım usul ve esaslarını düzenleyen sözleşmeler, pancar çiftçileri ile şeker fabrikaları arasında imzalanarak, tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor.

- Şeker ithalatı azaldı

Açıklamaya göre, ihracat amaçlı olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarı önemli ölçüde azaldı.

Yılın ilk 4 ayında DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalarak, 47 bin tona geriledi.

Buna karşılık, şekerli mamul ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen "C şekeri" ise yılın 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 artarak 52 bin tona yükseldi.

Şeker fabrikalarınca üretilen ve dünya fiyatlarından tahsis edilen "C şekeri" ile gıda sektörünün yurt içi kaynaklarla desteklenerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

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nişasta bazlı şeker şeker ithalatı şeker pancarı Tarım ve Orman Bakanlığı

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